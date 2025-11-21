阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が、内外野に一塁ミットと３種類のグラブを持参してプロの世界に飛び込むことが２０日、分かった。ローリングス社の道具を使用予定で、今月中旬に同社を訪問。内野用グラブは米大リーグ・カージナルスのノーラン・アレナド内野手（３４）や巨人の岡本和真内野手（２９）のモデルを参考に製作を依頼した。打撃にスポットが当たりがちだが、守備でも一流を目指す。

誰からも目を引く１８０センチ、８７キロの大きな体で、立石はじっくりと相棒作りに時間を充てた。「守備も頑張りたい」。広角に打てる打撃が一番の魅力ではあるが、強肩を生かした守備も魅力の一つ。２０から３０個のグラブを選定するように見つめ、気に入ったところを自身の３作品に詰め込んだ。

本職は三塁手。内野用グラブはカージナルスのアレナドや巨人の岡本モデルを参考にし、ポケットが深めのものを依頼した。アレナドは２０１７年から２２年まで６年連続でプラチナゴールドグラブ賞を受賞。岡本も一塁と三塁で計３度ゴールデングラブ賞を獲得している。

ドラフト指名後、竹内球団副本部長は「最初はもちろん内野手で期待しています」と明言。二塁や三塁でのスタートとなりそうだが、大学日本代表で守った外野用グラブに加えて、一塁ミットも準備。複数ポジションを守ることができるという強みを生かすためにも、向上心を高く持っている。

内野用は来年１月の新人合同自主トレ中にも届く見込み。外野用はこれからの相談となるが、春季キャンプまでには手渡されることになる。「走攻守、全部をアピールポイントにしたい」と話していたように、守備でも貢献することが目標だ。

今季の阪神は遊撃と左翼以外は、ほぼ固定されていた。三塁は佐藤輝、二塁には中野がいる。左翼は契約更改でも多くの選手が定位置奪取に燃えるように、現時点では不動のレギュラーがいないポジション。来季の守備陣容は立石の力次第で大きく変化する可能性がある。

即戦力として期待のドラフト１位は４日の横浜市長杯準決勝・神奈川大戦に敗れ、大学野球生活が終了した。１９日には明治神宮大会の決勝を観戦し、青学大・中西らの活躍に刺激を受けた。

あと数カ月すれば、タテジマのユニホームに袖を通すことになる。藤川監督はこの日、複数ポジションについて「選手生活中はどの選手もあるんじゃないですか」と言及した。どんな一流選手であっても、多くのポジションを守れることはプラス。立石はすでにプロ野球選手としての準備ができている。