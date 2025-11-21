¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£±¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤Ïµ´¥á¥ó¥¿¥ë¡¡µåÃÄÆâ¤Ç¤Ï¡Ö²¿»ö¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á
¡¡µð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤¬£²£°Æü¤Ëºë¶Ì¡¦Àî±Û»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²¾·ÀÌó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£·ÀÌó¶â¤Ï£±²¯±ß¡¢Ç¯Êð£±£¶£°£°Ëü±ß¡¢½ÐÍè¹â£µ£°£°£°Ëü±ß¡£ÇØÈÖ¹æ¤ÏËÙÆâ¹±É×»á¤ä¹â¶¶¾°À®»á¤é¥¨¡¼¥¹µé¤ÎÅê¼ê¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡Ö£²£±¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ÈÀ©µåÎÏ¤¬¹â¤¤ÊÑ²½µå¤òÉð´ï¤È¤¹¤ëÃÝ´Ý¤ÏÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¹¢¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÍß¤·¤«¤Ã¤¿°ïºà¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß¤À¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥ó¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡£Ãù¶â¤ò£µ¸Äºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤âÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¤Æ¤âÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤¬¡ÖÈà¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Ìîµå°Ê³°¤Ç¤â²¿»ö¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤¹ÄÌ¤ê¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸å¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤âÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËµåÃÄÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤«¤é¤â¡¢ÃÝ´Ý¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤«¤é·ë²Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¡£ÎãÇ¯¤Î¿·¿Í°Ê¾å¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½Å°µ¤âÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿´ÇÛ¤¤¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡×¤Èàµ´¥á¥ó¥¿¥ëá¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¡ÊÉ½¾ð¤¬¡ËÊø¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤«¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡½¡½¡£
¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë