ÊÆÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡Ê£Í£Ì£Â¡Ë¤Ï£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É£Å£Ó£Ð£Î¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Âç¼ê£Î£Â£Ã¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¢ÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î£³¼Ò¤È£²£¶¡Á£²£¸Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊü±Ç¸¢·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¡££Í£Ì£Â¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤ò¶¦Æ±À©ºî¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¿¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢½é»²Æþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë£Í£Ì£ÂÃæ·Ñ¤Î»²Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¸½ºß¤Ï£Î£È£Ë¤¬ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤òÃæ¿´¤Ë¼ç¤Ë£Â£Ó¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶É´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Öº£²ó¤Î¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»²Æþ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¡Ê¤Î¸¢Íø¡Ë¤Ë¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÊüÁ÷·ÁÂÖ¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Î£È£Ë¡Ö£±£°£°Ç¯»Ë¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¶É¤Ï£±£¹£¸£·Ç¯¤Ë£Í£Ì£Â¤ÎÊü±Ç¸¢¤ò¼èÆÀ¡£Ã±Ç¯¤äÊ£¿ôÇ¯¤Ê¤É¡¢·ÀÌó¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢£³£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»î¹ç¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÍèÇ¯¤Î£×£Â£Ã¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈÀê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÌ¤ÎÊüÁ÷´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎÂç¼êÇÛ¿®²ñ¼Ò¤¬£Í£Ì£Â¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÊü±Ç¸¢¤Ë»²Æþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢£Î£È£Ë¤Ç¸«¤é¤ì¤ë»î¹ç¤¬¸º¤ë¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
