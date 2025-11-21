

慢性腎臓病の人がいちばんやってはいけないのは「ちゃんと食べずに食を細らせてしまうこと」です（写真：takeuchi masato／PIXTA）

【イラストで見る】臓器100年時代を生き抜くための腎臓ケア

昔といまを比べると、腎臓病の常識は大きく変わりました。たとえば、以前は「腎臓が弱い人は運動なんかしないで安静にしているほうがいい」「腎臓病になったら非常に厳しい食事制限に耐えなくてはならない」「腎臓病はいったん悪くしたらよくならない」といったことが当たり前とされていました。

しかし、これらはすべてウソ。いまは腎臓病の人も適度な運動をするほうがいいとされていますし、食事もちょっとした工夫で普通の人と変わらないものが食べられるようになっています。もちろん「腎臓病はよくならない」というのも誤りで、「腎臓リハビリ」というメソッドを実行すれば、着実に進行を抑えたり病状を回復させたりできるようになっているのです。

この「腎臓リハビリ」のメソッドの提唱者として、従来の腎臓治療の“誤った常識”を大きく変えてきたのが上月正博・東北大学名誉教授。上月教授は、新著『腎臓大復活』の中で、腎機能を強化して人生をよみがえらせていくためのノウハウを惜しみなく紹介しています。

以下では、その上月教授が「腎臓寿命を延ばすための食事のひと工夫――基本姿勢編」について解説します。

腎臓が悪くても「普通と変わらない食事」ができる

私が提唱・普及させてきた「腎臓リハビリ」では、運動療法だけでなく、食事療法のサポートも行っています。





腎臓病の食事というと、すぐに「厳しい食事制限」を頭に浮かべる人も多いかもしれません。

栄養摂取量を徹底的に管理して、食べたいものも我慢しつつ、患者本人はもちろん、その家族も1日3食の食事を支度するのにたいへんな苦労をしなくてはならない――そんなイメージを持っている人も少なくないかと思います。

しかし、「腎臓リハビリ」の食事療法では、そんなつらい思いや苦しい思いをする必要はありません。なぜなら、食べ方を工夫することで、「一般の人と何ら変わらない食事ができる」ようなシステムが構築されているからです。

腎臓リハビリの食事療法がどんなものなのかを紹介する前に、「食事の基本姿勢」について述べておきましょう。

まず、食事の大前提として必ず守っていただきたいのは「ちゃんと食べる」ということです。

かつての腎臓病の食事療法では厳しい食事制限がつきものだったため、「あれも食べられない」「これも控えなくちゃいけない」と気にしすぎて全体の食事量を減らしてしまう人が少なくありませんでした。でも、これがもっとも危険な落とし穴。慢性腎臓病の人がいちばんやってはいけないのは「ちゃんと食べずに食を細らせてしまうこと」なのです。

食事をちゃんと摂らずに栄養が足りなくなると、体は自らの筋肉を分解してたんぱく質不足を補おうとします。すると、筋肉がてきめんに減ってしまうのです。とくに、70代を超えた高齢者がこの落とし穴にハマると、サルコペニア（筋肉減少症）やフレイル（虚弱）が進んでみるみるうちに身体機能が衰えてしまうことになります。

しかも、この「筋肉→たんぱく質」の分解が進むと、結果的にたんぱく質を大量に摂取したのと同じことになり、それが腎機能の負担となって、いっそう慢性腎臓病を悪化させてしまうようになります。決して脅かすわけではありませんが、腎臓が低下した高齢者が食事を抜いたり食事を減らしたりしていたら、「寝たきり」「要介護」「人工透析」といった人生の怖ろしい終末が自分の身に一気に近づいてくると思っておくほうがいいでしょう。

「現代型栄養失調」の高齢者が増えている

なお、高齢者の中には「自分は3食ちゃんと食べている」と言ってはいても、じつは1回の食事量がかなり少量で、栄養が十分に足りていない人が少なくありません。実際、そのせいで定期健診などで血液検査をした際、「現代型栄養失調」と診断される人も増えてきています。

だから、「最近、食が細くなった」「食べるのがめんどうになってきた」「体重がだいぶ減ってしまった」といった兆候は「かなりヤバイ危険信号」だと思ってください。ほんの少しでも心当たりがあるなら、朝昼晩の食事を見直して、体重を減らさないよう少し多めの量を食べるよう習慣づけていくといいでしょう。

とにかく、慢性腎臓病の食事療法は、「食べずに治す」のではなく、「食べて治す」ことを基本に据えるべき。みなさんもその大前提を見失わないように気をつけながら日々の食生活を送るようにしてください。

それと、食を細らせないためにも、腎臓病の食事制限のルールに過度に縛られないほうがいいと思います。

ご存じの方も多いでしょうが、慢性腎臓病になると、医師や管理栄養士から食事指導が入り、「塩分摂取は1日6g未満にしてください」とか「たんぱく質は体重1キロにつき1日0.6〜0.8gを守ってください」とかといった細かいチェックが入ることになります。

ただ、こうした細かい制限基準を全部まじめに守ろうとしていると、往々にして食欲が落ちたり食事量が減ったりすることにつながりがちなのです。もちろん、決められたルールはなるべく守るべきなのでしょうが、私がこれまで多くの患者さんを診てきた経験で言うと、あまりに徹底して守ろうとすると、かえって食を細らせる弊害のほうが大きくなる気がします。

それに、こういった食事制限の基準は、「食べ方」を工夫すれば、わりと簡単にクリアできてしまうものなのです。たとえば、塩分はみそ汁や漬物をやめるだけでかなりの量を減らすことができますし、たんぱく質は主食のごはんやパンを低たんぱく食品に替えるだけで大幅に減らすことができます。そして、こうした「食べ方の工夫」をしていけば、そんなに厳しく制限をせずとも、「普通」とほとんど変わらない食生活を送ることが可能になるんですね。

「あれも、これも食べられる」というプラス思考

そのため、私は、慢性腎臓病の食事制限に関しては、細かいルールをまじめに守って行うよりも、食べ方を工夫したうえで少々アバウトに行うくらいのほうがいいと指導しています。言葉は悪いかもしれませんが、「ちょっと手抜き」をしたほうが好結果につながることは多いもの。

すなわち、食べ方のポイントやコツを大づかみにしておいて「だいたいこれくらいで大丈夫だろう」というくらいのラインを守っておおらかにやっていけばそれでいいのです。

また、食事制限を厳格に守ってやろうとすると「あれも食べられない」「これも食べられない」というマイナス思考で食卓に向かうことになりがちですが、食べ方を工夫しておおらかにやっていけば「あれも食べられる」「これも食べられる」というプラス思考で食生活を送れるようになるものです。

いかがでしょう。みなさんも、こういったかたちで少し力を抜きながら気楽に取り組んでいくほうが、ストレスもたまらないし、何より毎日の食事をおいしく食べて楽しんでいくことができると思いませんか。

私は、腎機能を元気によみがえらせていくための食事のノウハウを「腎臓復活食」と呼んでいます。

「腎臓リハビリ」では、このノウハウをできるだけスムーズに患者さんに身につけてもらえるように指導しているわけですが、「腎臓復活食」は正しい知識を得てコツや要領をつかんでいけばセルフケアでも十分に実践可能です。

ちなみに、「腎臓復活食」でカギとなるのは、「塩分」「糖質」「リン」「たんぱく質」の摂り方です。塩分摂取を控えれば、高血圧を防ぐことにつながりますし、糖質摂取を控えめにすれば、糖尿病の発症や進行を防ぐことにつながります。また、食品添加物を減らしてリンの過剰摂取を控えることは、腎臓のネフロンを守ることにつながりますし、たんぱく質の摂取を適量にすることは、老廃物の発生を抑制して腎臓の負担を減らすことにつながっていきます。

そして、これら4つの成分の摂り方を工夫していけば、腎機能の悪化を食い止めて、自力で腎機能を守っていくことができるのです。ただ、ここで具体的なノウハウを説明するには紙幅があまりに短すぎるので、「塩分」「糖質」「リン」「たんぱく質」の4つの成分のくわしい摂り方や工夫のポイントに関しては、それぞれ機会を改めて紹介していくことにしましょう。

「腎臓病食＝つらくて苦しい」の時代は終わった

とにかく、いま、腎臓の医療は大きな転換期を迎えています。運動面での常識が「安静推奨」から「運動推奨」へ180度変わったのと同じように、食事面の常識も大きな変革のときを迎えているのです。

なかでも、いちばん大きく変わってきているのは、「腎臓が悪い人向けの食事のイメージ」ではないでしょうか。

私は、腎臓が悪い人向けの食事を本人やその家族がものすごく苦労してつくっていた時代はもう終わったと考えています。たとえ腎臓が悪くても、苦しい思いやつらい思いをすることなく、みんなと同じものをみんな同じようにおいしく食べられる――そういう方向へ急速に変わってきているのです。「腎臓リハビリ」の食事療法がその急速な変化を後押ししてきたわけですね。

ですから、みなさんも新しい常識を身につけて、「つらい」「苦しい」というイメージをリセットしてください。「腎臓復活食」を実践すれば、食事からのアプローチで腎機能を守っていくことができるのです。ぜひ、日々おいしく食べて、日々の食事を大いに楽しみながら、腎臓寿命を延ばしていくようにしましょう。

（上月 正博 ： 東北大学名誉教授、山形県立保健医療大学理事長・学長）