£Ç£Å£Î£Å£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î£Ó¡¡½é¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¸ø³«¡¢ÇòßÀ°¡Íò¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ëÏÃ¡×
¡¡¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î£Ç£Å£Î£Å£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î£Ó¤¬£²£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö£Ç£Å£Î£Å£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î£Ó¡§£Ô£è£å¡¡£Ä£ï£ã£õ£í£å£î£ô£á£ò£ù¡×¡Ê£²£±Æü¸ø³«¡¢¾¾±ÊÂç»Ê´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸ø³«Á°Æü£Ó£Ð¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà¤ò·Ð¤Æ¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿£Ç£Å£Î£Å£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î£Ó¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉÔ°Â¤ä³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë½Ö´Ö¤ä¡¢ºòÇ¯¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¸ø±é¤´¤È¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¼ý¤á¤é¤ì¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇòßÀ°¡Íò¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ëÏÃ¡×¡£º´ÌîÎè±÷¤Ï¡Ö¤¢¤ë£¶¿Í¤Î¡Ø¿Í´Ö¡Ù¤ËÇ÷¤Ã¤¿Êª¸ì¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÇòßÀ°¡Íò¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ËÅÐ¤êµÍ¤á¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆâÍÆ¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Í¿ô¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¥«¥á¥é¤ò²ó¤·»Ï¤á¤¿¡¢£±£°Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿ËÍ¤¿¤Á¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤¿±Ç²è¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ëÏÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç®¶¸¤Î¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ë½Ö´Ö¤ò¾¾±Ê´ÆÆÄ¤¬°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡ÊÒ´óÎÃÂÀ¡Ö´ÆÆÄ¤ÏÍ¾·×¤ÊÊÔ½¸¤òÆþ¤ì¤º¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ä¤¿¤Á¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë±Ç¤·¤À¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤¿»þ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤«ÏÃ¤·¹ç¤¦»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Á´°÷¤¬¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤³¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¿ô¸¶Î¶Í§¡ÖÌ´¤ä´õË¾¤òÆÏ¤±¤ë»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»Ñ¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èþ¤·¤¤¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬Ã£¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¡Øº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î°¦¤Ç¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡Ù¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«Ê¬Ã£¤Î³Ð¸ç¤¬Êó¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¾®¿¹È»¡Ö´°À®¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÊ¹¤¡¢¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸ÁÛ¡Ê¤ª¤â¡Ë¤¤¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿´¤ÎÃæ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°ã¤¦¤Î¤«¤È¡£ÉáÃÊ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÃÎ¤êÆÀ¤Ê¤¤¼«Ê¬¼«¿È¤Î³°Â¦¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥È±Ç²è¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¾±Ê´ÆÆÄ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡º´ÌîÎè±÷¡Ö£Ç£Å£Î£Å£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î£Ó¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¾¾±Ê´ÆÆÄ¤Ë¡¢£±£°Ç¯¼å¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤Æº£¡¢ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥ê¥¢¥ë¡£¾¾±Ê´ÆÆÄ¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢£Ç£Å£Î£Å£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î£Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤À¤±¤Ë¤ÏÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤°ì¤Ä¤Î¡È±Ç²è¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££Ç£Å£Î£Å£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î£Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Æ±»þ¤Ë¡¢¤¢¤ë£¶¿Í¤Î¡È¿Í´Ö¡É¤ËÇ÷¤Ã¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃæÌ³ÍµÂÀ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î³ëÆ£¤È¶ìÇº¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤ÞÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤¦£±¤Ä¤ÎÀ¸¤Êý¤òÁª¤ó¤À³Ð¸ç¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯Æñ¤·¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡££Ç£Å£Î£Å£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î£Ó¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×