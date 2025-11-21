“黒船”がついにメジャー中継にも乗り出した。米大リーグ機構（ＭＬＢ）は１９日（日本時間２０日）、スポーツ専門局ＥＳＰＮ、メディア大手ＮＢＣユニバーサル、米動画配信大手ネットフリックスの３社と２６〜２８年シーズンの放映権契約を結んだと発表。ＭＬＢとドキュメンタリー作品を共同制作するなどしてきたネットフリックスは、初参入となった。

米球界の視聴スタイルに大きな影響を与えそうだ。メジャーでは主にＦＯＸ、ＥＳＰＮ、米ＴＢＳの大手テレビ局３社などが放映権を保有。近年は開幕戦、オールスター戦前日恒例の本塁打競争などをＥＳＰＮが、開幕週末ゲームをＦＯＸが担当するなど、大手が独占していた。だが、来年以降はネットフリックスが３月２５日のジャイアンツとヤンキースの開幕戦、そしてホームランダービーの配信も決定。大手放送局には脅威で、テレビ離れがさらに加速する懸念も出てきた。

勢いはとどまることを知らない。日本上陸から１０年目を迎えた同社は、来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の全４７試合を日本で独占配信すると、今年８月下旬に発表。放映権料の高騰に苦しむ国内テレビ局を横目に、豊富な資金力で独占放映権を得た。過去５大会を放送した地上波で観戦できない可能性が高まり、日本中に衝撃を与えたばかりだった。

ＡＰ通信によると、３社の総額は８億ドル（約１２５６億円）規模。主に平日夜や夏季の３０試合を中継するＥＳＰＮが５億５０００万ドル（約８６４億円）、主に日曜ナイターを担当するＮＢＣユニバーサルが２億ドル（約３１４億円）、ネットフリックスが５０００万ドル（約７９億円）を年間で支払う。ＭＬＢのマンフレッド・コミッショナーは「多くのファンへＭＬＢを伝える素晴らしい機会。これらの関係は、さらに成長を後押しする」と“ネトフリ効果”を期待した。