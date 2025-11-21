女優の橋本環奈（２６）が、来年１月１２日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（月曜・後９時）で月９初主演を飾ることが２０日、分かった。橋本は「ドラマっ子な私は小さな頃から“月９作品”をたくさん見て育ってきたので、オファーを頂いた時は『自分があの月９の主演に！？』と、うれしさもあり驚きもありました」と思いを語った。

高校を中退し、バリバリのヤンキー娘・湖音波（ことは、橋本）が猛勉強の末、脳神経外科医になり、旧態依然の医療現場をパワフルに改革していく姿を描いた痛快医療エンタメ作品。実在の女性医師をモデルに、ＮＨＫ「正直不動産」などで知られる根本ノンジ氏がオリジナル脚本で描く。

湖音波は１６歳の時、親友とバイクで走行中に事故に遭い、自身は一命を取り留めたが、脳に重傷を負った知人は帰らぬ人に。そこから一念発起し、猛勉強を重ね、念願の脳神経外科医になる。

実際にその医師に会った橋本は「モデルとなる先生がいることにビックリしました。いろいろなお話を聞きながら、素敵な人柄を身をもって感じました」。若手医師ながらも「外科手術」と「血管内治療」の両方を施すことができる力量を持つが、熱くなった際にはヤンキー時代のマインドが抜けず、地元・岐阜弁で「たぁけか（愚か者の意味）！」と熱くなり、周囲を驚かせることもある。

「元ヤン感が前面に出ていて、すごく面白くなっていると思います。一方で、医療ドラマとして繊細な部分や現代社会が抱える問題など、真面目に伝えなければならない部分もある」と決意を新たにした。

〇…橋本は、脚本の根本氏と昨年度後期のＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」以来のタッグになる。同作では金髪、つけ爪、手首のシュシュなど、ギャル文化に出会ったヒロインが栄養士に成長を遂げるが、今作のビジュアルでは金髪、特攻服にヤンキーメイクから医師へと“変身”。橋本のまた新たな一面が期待できそうだ。