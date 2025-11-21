オリックスが、太田椋内野手（２４）の背番号変更を本格的に検討していることが２０日、分かった。天理から１８年のドラフト１位で入団すると、プロ７年目の今季は二塁のレギュラーを完全確保。「３１」から「１」へ、期待の高さを表す“大出世”となるもようだ。

太田が看板選手の仲間入りを果たすことになりそうだ。９１試合に出場した昨年から数字を伸ばし、１１３試合で打率２割８分３厘、ともに自己最多となる１０本塁打と５２打点を記録。球団はさらなる成長を見込み、背番号「１」を託す方向で調整しているとみられる。

球団の二塁手では、福良淳一（現ＧＭ）が阪急時代の８８年から９７年までつけた背番号「１」。後藤光尊（台湾・富邦監督）らが価値を高めてきた。昨年オフに福田周平（今季限りで退団）が返上したことで、今季は空き番号。変更に支障はなく、太田にも発奮材料となりそうだ。

この日は高知での秋季キャンプを打ち上げ。６日の初日から守備力強化に時間を費やし「毎日クタクタになりながら、トレーニングも、自分のやりたいこともできました」と充実感を漂わせた。代名詞は逆方向への長打。刷新を続け、オリックスの未来を背負う。

〇…投手コーチ兼任となる平野が充実のキャンプを送った。ブルペンでは寺西ら成長株にフォークを助言し、ノックなど精力的に指導。コーチ業を学ぶことをメインとし「投手の特徴や性格をより知ることができた。高知に来て良かった」と笑みを浮かべた。名球会入りしているレジェンド守護神は、来季がプロ２１年目。「若い投手の姿を見て、僕もまた（野球が）やりたくなった」と、現役としても準備を怠らないつもりだ。