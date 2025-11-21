ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬Æ®¤¦·º»öÌò¤Ç¼ç±é¡¢°æ¾å¿¿±û¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¡¡¡ØºÆ²ñ～Silent Truth～¡Ù1·î´üÊüÁ÷¤Ø
¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢°æ¾å¿¿±û¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ～Silent Truth～¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï²ÐÍË¥É¥é¥ÞÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¾¡ÃË¤ÈÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬´°Á´°ìÃ×¡©¡¡¿¿¤ËÇ÷¤ëÌòºî¤ê¤ò¹Í»¡
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿²£´ØÂç¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥êー¡£
¡¡Êª¸ì¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï23Ç¯Á°¡£Åö»þ¾®³Ø6Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿½ß°ì¤Ï¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸3¿Í¤È¶¦¤Ë¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿·ý½Æ¤ò¾®³Ø¹»¤Îºù¤ÎÌÚ¤Î²¼¤ËËäË×¡£Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢4¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¡¢½ù¡¹¤ËÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£»þ¤ÏÎ®¤ì¡¢º£¤ä·º»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿½ß°ì¤Ï¸Î¶¿¤Î·Ù»¡½ð¤Ë°ÛÆ°¤·¡¢¤¢¤ë»¦¿Í»ö·ï¤ÎÁÜºº¤òÃ´Åö¡£23Ç¯Á°¤ËÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤¿Ãç´Ö¤Î1¿Í¤Ç¡¢½éÎø¤ÎÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë´äËÜËüµ¨»Ò¤È¡¢·º»ö¤ÈÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºßÁÜººÃæ¤Î»ö·ï¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¶§´ï¤¬¡¢4¿Í¤ÇËä¤á¤¿·ý½Æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£ÁÜºº¤òÄÌ¤·¡¢½ß°ì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤âºÆ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¥¦¥¶¤¤¤±¤ÉÁþ¤á¤Ê¤¤²½ÀÐÃË¤ò±é¤¸¡¢2022Ç¯¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡ØÏ»ËÜÌÚ¥¯¥é¥¹¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤ÏÉü½²¤òÀÀ¤Ã¤ÆÀäÂÐ¸¢ÎÏ¼Ô¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÃË¤ò±é¤¸¤¿ÃÝÆâ¤¬ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î»þ°ÊÍè23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½éÎø¤ÎÁê¼ê¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë·º»ö¡¦ÈôÆà½ß°ì¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Ë¸þ¤±¡¢ÃÝÆâ¤Ï¡¢¡Ö½ß°ì¤Ï23Ç¯Á°¤«¤éº£¤â¿ÍÃÎ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÈ¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆ®¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ç¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¾¡ÃË¡Ê¾Ð¡Ë¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦ÌòÊÁ¡£¿·¥âー¥É¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Îµ¿ÏÇ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï2010Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥É¥é¥ÞSP Üâ¥ÎÌÚ¤Ï»Ä¤Ã¤¿¡Ù°ÊÍè¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë°æ¾å¡£ÃÝÆâ¤È°æ¾å¤Ï½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±é¤¸¤ë´äËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈà½÷¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹°æ¾å¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âÌò¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡ÖÈà½÷¤ÎÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤ä¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØËÍ¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥Õ¥êー¥¿ー¡¢²È¤òÇã¤¦¡£¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¶¶ÉôÆØ»Ò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¡ØÇòÌë¹Ô¡Ù¤ä¡ØÀ±¹ß¤ëÌë¤Ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¿¼Àî±ÉÍÎ¤¬¥á¥¤¥ó´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£¿¼Àî´ÆÆÄ¤È¼ç±é¤ÎÃÝÆâ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ø´Ç¼é¤ÎÎ®µ·¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë°ÊÍè¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£
ÃÝÆâÎÃ¿¿¡ÊÈôÆà½ß°ìÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥ÈËÜºî¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤äÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛº£²ó¤Ï23Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤¹¤ëÆ±µéÀ¸4¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¡¢¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ëÊª¸ì¡£µÞ¤Ë»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Îµ²±¤äÆ÷¤¤¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤°¦¤ª¤·¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÂ©¶ì¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£Èà¤é¤ÎÈëÌ©¤¬¤É¤¦²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«――ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Å¸³«¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¥É¥¥É¥¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢±é¤¸¤ëËÍ¤é¤Ï¥¥Ä¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈôÆà½ß°ì¤ò¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«±é¤¸¤ë¾å¤Ç¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï23Ç¯Á°¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î»þ¤Î½ß°ì¡£Åö»þ¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î»£±Æ¤ò»öÁ°¤Ë¸«³Ø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆÀ¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½ß°ì¤Ï23Ç¯Á°¤«¤éº£¤â¿ÍÃÎ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÈ¤µ¤ä°ìÈÖ¼å¤¤ÉôÊ¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤ÈÆ®¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¡£¼«Ê¬¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò±£¤·ÄÌ¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨±éµ»¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡ÈÉÔ°ÂÄê¤ÊÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÎ¹¡É¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¾¡ÃË¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦ÌòÊÁ¡£¿·¥âー¥É¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë°æ¾å¿¿±û¤Î°õ¾ÝËÍ¤Ï¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¡È¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡É¤Ç¤âµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤Êý¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤¬Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°æ¾å¤µ¤ó¤Ï½éÂÐÌÌ¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ö¤¢¡¢Âç¾æÉ×¤«¤â¡£Í¥¤·¤¤¤«¤â¡ª¡×¤ÈÄ¾´¶¤Ç¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¸½¾ì¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¸¶ºî¤ÎÉñÂæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ËÍ¤ÎÃÏ¸µ¤ÈÆ±¤¸¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»ÔÊýÌÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ïº£²ó¤Î¥í¥±ÃÏ¤â¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤Îº¢¤Ë¤è¤¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¡£»×½Õ´ü¿¿¤ÃÀ¹¤ê¤ÎÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤â¡¢¶ì¤·¤¤»×¤¤½Ð¤â¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¤·¡¢Åö»þ¤Î´¶¾ð¤ò¼«Á³¤ÈÌò¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤È¥¨¥â¤¤¤Ç¤¹¡ª ¤Þ¤¿¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ±µéÀ¸¤ò±é¤¸¤ë³§¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢ÁÇ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â·ë¹½¶á¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÎÉ¤¤»£±Æ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸ËÍ¤éÆ±µéÀ¸¤ÎºÆ²ñ¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ë²û¤«¤·¤¤´¶¾ð¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¤»¤Ê¤¤´¶¾ð¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤È³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤éÆ®¤¦ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°æ¾å¿¿±û¡Ê´äËÜËüµ¨»ÒÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥ÈËÜºî¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤äÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÈÆ±µéÀ¸Ìò¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¯¤é²¿¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿Þ¡¹¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡¡ÃÝÆâ¤µ¤ó¤È¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¤¤í¤¤¤íÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤±¤ë¡¢¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤Ò¤È³ëÆ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤Þ¤º¤Ï¼Ì¿¿¤ò°ìÃ¶ÊÄ¤¸¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¸¶ºî¤ÈµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈÈ¿Í¤ä¿¿Áê¤òÄÉ¤¦ÌÌÇò¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢23Ç¯Á°¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÊÌ¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¡¢Ýµ¶þ¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ä³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éºÆ²ñ¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¡£Èà¤é¤Î¿´ÌÏÍÍ¤ä´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤ÎÉÁ¼Ì¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
´äËÜËüµ¨»Ò¤ò¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«Ëüµ¨»Ò¤Î¸ÀÆ°¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£23Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÁÛÄê¤·¤¿¤ê¡¢´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èà½÷¤ÎÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤ä¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¯¤¯ÌÀ¤ë¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿Èà½÷¤ÎÀÈ¤µ¤ä¼å¤µ¡¢ËÜ²»¤ÎÉôÊ¬¤¬¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¶¦±é¤È¤Ê¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î°õ¾Ý´é¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¡ª ÇØ¡¢¹â¤Ã¡ª ¤â¤¦¥¤¥áー¥¸ÄÌ¤ê¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¡£Ç®ÎÌ¤¬¹â¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤È¤¹¤°ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Æ¡¢¼ç±é¤È¤·¤ÆÀèÆ¬¤ËÎ©¤Æ¤ëÊý¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤â¥¤¥áー¥¸ÄÌ¤ê¡£º£²ó¤âËÜÆÉ¤ß¤Ç½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¹¤°¤Ë¥µー¥Ã¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¯¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¸½¾ì¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÎÃÏ¸µ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ê¾Ð¡ËÌò¤Ç¤ÏÆ±µéÀ¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¸ß¤¤Ãµ¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÏÁÇ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤ª´«¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸23Ç¯Á°¤ËÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆ²ñ¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¦¤«¤é¤³¤½¾®¤µ¤ÊÈëÌ©¤ä±³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Éõ°õ¤·¤¿¤Ï¤º¤Î²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿Í¤Ï¤Ê¤Ë¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦¤Î¤«¡££´¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤òÄÌ¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë