女優の橋本環奈（26）が来年1月12日スタートのフジテレビ月9ドラマ「ヤンドク！」（月曜後9・00）に主演する。同枠の主人公は初めてで「“自分があの月9の主演に！？”と、うれしさもあり驚きもありました」と出演を喜んでいる。

元ヤンキーが親友の事故死をきっかけに猛勉強し、脳神経外科医となって患者と向き合う物語。実在の女性医師をモデルとしたオリジナルストーリーで“令和版ビリギャル”とも言える内容だ。金髪の特攻服姿の橋本が、清楚（せいそ）な黒髪に白衣を身にまとうビジュアルの変化も見どころとなりそうだ。

橋本といえば昨秋のNHK連続テレビ小説「おむすび」で、管理栄養士になる元ギャルを熱演。派手なメークとネイルに金髪姿という衝撃的な見た目が話題となった。日本テレビ「今日から俺は！！」ではスケバンを演じたこともあり、放送関係者は「一般的には純真で素朴なイメージを持つ視聴者も多いかもしれませんが、実はヤンキー役は橋本さんの得意ジャンルの一つ」と話している。

今作では元ヤンらしく「ええかげんにしやあ！」と主人公の地元の岐阜弁でたんかを切るシーンなどが多くある。橋本は「元ヤンらしい口調や格好いい姿など、笑いあり涙ありでお届けできると思います」と自信たっぷりの様子。「撮影はまだ始まったばかりですが、ドキドキワクワクな高揚感でいっぱいなので、どんな作品に出来上がるのか私も今から楽しみ」と期待感をあおった。