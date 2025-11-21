Âç¤ÎÎ¤¡¡º¸¹¶¤á¡Ö¸·¤·¤¯¤¤¤±¤¿¡×¡¡ÆüËÜ½Ð¿ÈÎÏ»Î¤Ç¤Ï97Ç¯µ®Çµ²Ö°ÊÍè¤ÎÇ¯´Ö70¾¡
¡¡¡þÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê12ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯11·î20Æü¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤ÏÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤Æ10¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£²¦Ë²¤Î±¦¹¢ÎØ¤Ç¾åÂÎ¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤¬¡Öº¸¤Î¤ª¤Ã¤Ä¤±¤¬¡¢¤µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÆü¡¢¤ª¤È¤È¤¤¤Èº¸¤«¤é¤Î¹¶¤á¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸·¤·¤¯¤¤¤±¤¿¡×¤ÈÁ°¿Ê¡£ÎÏ¶¯¤¯´ó¤êÀÚ¤ê¡¢¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÎÇ¯´ÖºÇÂ¿¾¡¤ÁÀ±¡Ê16Ç¯¡¢69¾¡¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢ÆüËÜ½Ð¿ÈÎÏ»Î¤Ç¤Ï97Ç¯¤Îµ®Çµ²Ö°ÊÍè¤Î70¾¡¤Ë¾è¤»¤¿¤¬¡Ö¤Þ¤À¾ì½ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç»Ä¤ê3Æü´Ö¡¢À±¤ò¿¤Ð¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£