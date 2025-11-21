「BとDがやばい」「イタリアはこの組み合わせなら…」欧州予選プレーオフの対戦カードにファン注目！「ポーランド、ウクライナ、スウェーデンのうち１つしかW杯に行けないとか地獄過ぎる」【W杯予選】
11月20日、スイスのチューリッヒで、来年３月に開催される2026年北中米ワールドカップ・ヨーロッパ予選プレーオフの組み合わせ抽選会が行われ、以下のようなカードが決定した。
パスA
●準決勝
１イタリアvs北アイルランド
２ウェールズvsボスニア・ヘルツェゴビナ
●決勝
１の勝者vs２の勝者
パスB
●準決勝
３ウクライナvsスウェーデン
４ポーランドvsアルバニア
●決勝
３の勝者vs４の勝者
パスC
●準決勝
５トルコvsルーマニア
６スロバキアvsコソボ
●決勝
５の勝者vs６の勝者
パスD
●準決勝
７デンマークvs北マケドニア
８チェコvsアイルランド
●決勝
７の勝者vs８の勝者
この結果を受け、次のような声が上がった。
「イタリア、この組み合わせならプレーオフ勝ち上がれそうだが、過去に何度もやらかしてるからなぁ」
「どこも地獄のプレーオフ。BとDがやばい！」
「イタリアさんこのドロー結果ならさすがにプレーオフ突破しないとまずいな」
「全体的に面白い組み合わせ」
「イタリア流石に今回はプレーオフ勝ち抜けそう」
「上手い事強豪がバラけた感はある」
「グループBがやばすぎる笑笑」
「ぶっちゃけワールドカップかけた戦いだからどこの国も本気の戦い見れるから楽しみすぎる」
「毎回ドラマ起きるから今年も何か起こりそう」
「激戦の匂いしかしない」
「UK全４カ国のW杯出場は実現せずか」
２大会連続でプレーオフで敗退しているイタリアへの注目度が、やはり高いようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】欧州予選プレーオフの対戦カードとトーナメント表
【画像】欧州予選プレーオフの対戦カードとトーナメント表