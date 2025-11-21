聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第６日の２０日、競泳が始まり、前回大会４冠の茨隆太郎（ＳＭＢＣ日興証券）が男子４００メートル自由形決勝で４分５秒１１をマークし、銀メダルに輝いた。

茨は通算２０個目のメダル獲得。女子１００メートルバタフライ決勝で、前回覇者の斎藤京香（ＣＰＡエクセレントパートナーズ）が１分５秒３８で４位だった。女子４００メートルリレー決勝で日本（吉瀬、川真田、平林、串田）は５位。男子１００メートル背泳ぎ決勝の金持義和（メルカリ）は６位、女子２００メートル個人メドレー決勝の中東郁葉（サムティ）は７位だった。

重圧の中、納得の泳ぎ

「金メダル６個」という大目標を掲げた今大会初戦の男子４００メートル自由形は、銀。それでも茨は「今までにないプレッシャーを感じていた。銀メダルを取ることができて、ホッとしている」と笑顔を浮かべた。

予選は３位。決勝は最初から飛ばした。３００メートルまではトップだったが、ウクライナ選手に追い上げを許した。「積極的に攻めていって最後まで続ける作戦だった。作戦通りに泳ぐことはできたが、最後で先にウクライナ選手がいってしまった。実力が足りなかった」。悔しさは残るが、ベストパフォーマンスは出せただけに納得の表情だった。

今大会が５回目の出場。前回までにメダル１９個を獲得し、これで２０個の大台に乗せた。日本選手では過去に卓球の幾島政幸が２１個のメダルを獲得している。「今大会最低でも３個とれば２１個を超すことになる。明日からも獲得できるように頑張る」。茨の挑戦は始まったばかりだ。（荒井秀一）