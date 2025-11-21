聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第６日の２０日、陸上の男子ハンマー投げ決勝が行われ、遠山莉生（筑波大）が金メダルに輝いた。

日本勢がメダルを独占し、２位は森本真敏（日神不動産）、３位が石田考正（ＥＹストラテジーアンドコンサルティング）だった。競泳の男子４００メートル自由形決勝で茨隆太郎（ＳＭＢＣ日興証券）が銀メダルを手にした。サッカー男子の日本は準々決勝で英国に２―１で逆転勝ちし、２２日の準決勝に進んだ。

遠山「金」・森本「銀」・石田「銅」

陸上の男子ハンマー投げで遠山が６０メートル１９の自己ベストで金メダルに輝いた。世界デフ記録保持者で前回カシアスドスル（ブラジル）大会銀の森本が５６メートル０４で２位。２連覇を狙った石田は５５メートル５１で３位に入った。石田は２０１７年サムスン（トルコ）大会で銅を獲得していて、３大会連続のメダルとなった。この種目は昨年の世界選手権に続いて日本勢がメダルを独占した。

デフ陸上で日本の「お家芸」とも言われる男子ハンマー投げで三つの日の丸が翻った。昨年の世界選手権と同じ３人でメダルを独占したが、当時３位だった２１歳の遠山が、この日は４０歳の森本、３９歳の石田を抑えて優勝した。

遠山は１週間前に腰痛を発症したが調子はむしろ良かったという。ターンが先走らないよう脱力して投げるフォームを磨いた成果で、３投目に自己ベストを１メートル以上更新し、ただ一人６０メートルの大台に乗せた。「応援のおかげで飛んでいった」。欠場者が多く５選手での争いとなった試合を制し、スタンドに右手を突き上げた。

感音性難聴でろう学校に進んだ遠山をハンマー投げに誘ったのは、デフリンピック制覇の経験もある森本だった。すぐに頭角を現し全国高校総体にも出場した遠山は折に触れて、石田にも相談に乗ってもらった。

指導する筑波大の大山圭悟コーチが「リズムのスポーツ」と表現するハンマー投げで、自分の足の運びを聞き取れないハンデは小さくない。遠山はデフアスリート特有の感覚や心の持ち方を２人に学んだ。自分をライバルと認めながら、助言を惜しまない先輩の姿に遠山の感謝は尽きない。デフ初出場で頂点に上り詰めたが、「ここまで来られたのは２人のおかげ」と尊敬する気持ちは変わらなかった。

試合後、「バトンタッチ」と後輩に思いを託した森本はこうも願う。「自分の力を発揮して終わり、でなくてこれからにつなげてほしい」。エースとして周りのレベルも引き上げ、日本の黄金期を継続するという使命は引き継がれた。（井上敬雄）

ケニア選手がバス乗り間違えて、ハンマー投げを欠場

２０日の陸上男子ハンマー投げにエントリーしていたケニアの３選手が、バスを乗り間違えて競技開始に間に合わず欠場した。他にも別の国の３選手が欠場したが、理由は不明。試合は１１人中６人が欠場して実施された。

東京大会、観客１０万人突破

デフリンピック準備運営本部は２０日、１９日時点で観客数が１０万人を突破したと発表した。大会はサッカーが福島県で１４日に先行してスタートし、１５日に開会式が行われた。同本部では２６日までの全期間を通じて１０万人を目標にしていたが、１９日までの実質６日間の競技を終えた時点でクリアした。大会は「味の素ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）イースト」（東京都北区）で行われている射撃をのぞいて、無料で観戦できる。