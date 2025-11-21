２１日に東京ドームで行われる巨人の長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会を前に、原辰徳前監督が生前の長嶋さんとの思い出を振り返った。

少年時代から長嶋さんに憧れ、巨人で「４番・サード」を継承した原さん。長嶋監督の下でプレーした現役時代の終盤には代打を出されたり、先発を外されたりすることも多く、「これだけ好きだった『長嶋茂雄』がなんでこんなことを（するんだ）というようなジレンマもあった」という。（西村海）

１９９３年に長嶋さんが監督に復帰し、９４年に巨人が中日との最終戦に勝ってリーグ優勝を果たした「１０・８」決戦を経て迎えた９５年、原さんはユニホームを脱ぐ決断をした。７０試合の出場で、打率２割１厘、本塁打は６にとどまり、新人年から１４年連続で達成していた２桁本塁打にも届かなかった。「僕の力が落ちてきているところで、プロの弱肉強食の厳しさ、それも長嶋監督が教えてくれた」。その現役引退から３年がたち、長嶋さんとのさらなる濃厚な時間が始まる。

原さんは９８年オフ、当時監督の長嶋さんからコーチ就任を要請された。「長嶋監督に対し、『忠誠心を尽くして戦います。一つだけお願いがあります』と言ったんです。『私をかわいがってください』と。どこか、現役が終わった時のしこりもあったんでしょうね」。これに対し、長嶋さんは「辰ちゃん、わかっているよ〜」と応じたそうで、「本当にわかっているかわからなかったけど、その言葉を信じて『お願いします！』と（伝えた）」。原さんは９９年に野手総合コーチ、２０００年と０１年はヘッドコーチとして監督を支えた。

◇

ヘッドコーチ時代は試合中だけでなく、遠征先の移動のバスも長嶋さんの後ろが指定席だった。「私が、日本中の誰よりも長嶋さんの背中を見ていた。勝った時に意気揚々と帰る後ろ姿。負けた時に本当に肩を落として悔しがっている背中を見ていた。勝負に対する執念、気持ちが選手時代の長嶋さんだけでなく、長嶋さんの人生を支えてきたんだと感じている」。そんな原さんが忘れられないのが、王貞治監督（現ソフトバンク会長）率いるダイエー（現ソフトバンク）との「ＯＮ対決」となった００年の日本シリーズだ。

初戦から２連敗を喫した試合後、コーチ陣がミーティングをしていると、大きな音をたてて扉を開けた長嶋監督が机に帽子をたたきつけ、「どうなっているんだ！」とどなりつけた。「あすまでに３種類、オーダーを考えてこい！」。翌日、監督室を訪れた原さんが「３種類考えてきました」と紙を渡そうとすると、長嶋さんに前日の鬼のような形相はなく、「あー、いい、いい。ヘッドが一番いいというオーダーでいきなさい」。その言葉から、原さんは重圧とともに、自らに対する信頼も感じ取った。３戦目からチームは逆襲に転じ、日本一に輝いた。

◇

０１年、ヤクルトの優勝が決まった後のある試合の後、原さんは風呂から出たところで監督から呼び出された。慌てて監督室に出向くと、直立不動で立っている長嶋さんが右手を差し出す。「おめでとう！ 来年から原監督だ」。予期せぬ言葉に不意をつかれながら、手を握りかえした原さんは足がガクガク震えていたのを今でも覚えているという。

原監督は０２年、０７〜０９年、１２〜１４年、１９〜２０年と９度のリーグ優勝、０２、０９、１２年と３度の日本一に輝いた。「打たれてから投手を代えるのは愚策だ」「攻撃では迷ったら基本、セオリーを考えろ」――。長嶋さんから受けた教えの数々が、原さんが試合の局面で繰り出す策や、継投のタイミングなど采配の礎になっていた。

「未来永劫（えいごう）語り継がれる野球人であり、人間長嶋茂雄であると思う」。原さんは今、長嶋さんから受けた影響力を実感するとともに、長嶋さんと送った日々を誇りに感じている。