物価の高騰が長引く中にあって、公定価格に基づく医療従事者の待遇の改善は、一般企業に比べて遅れている。

人の命を預かる医師や看護師らの責任は重い。その職責に見合った待遇へと改めていくことは重要だ。

医療機関の収入となる診療報酬の２０２６年度の改定に向けて、政府内の議論が本格化している。今年は、２年に１度の報酬見直しの年にあたる。

診療報酬は、医師や看護師、薬剤師らの人件費などに回る「本体」部分と、医薬品価格である「薬価」に大別される。

近年の改定では、薬価を繰り返し引き下げることで得られた財源を、本体部分の引き上げに充ててきた。前回は、薬価を１％引き下げる一方、本体部分を０・８８％引き上げた。診療報酬全体では０・１２％のマイナス改定だった。

だが薬価の引き下げは、薬価が元々低いジェネリック医薬品（後発薬）のメーカーの経営を圧迫した。その結果、利幅の薄い医薬品の製造が敬遠されるようになり、咳（せき）止め薬などの不足を招いた。

これ以上の薬価の引き下げは、無理があるのではないか。

医療従事者の待遇は恵まれているとは言い難い。国の調査では、看護師や薬剤師らの２４年の平均給与は月３４万円で、全産業平均を２万円下回っている。

通常、医療機関が賃上げを行う場合、原資となるのは、使途が限定されていない初診・再診料などだ。だが、国が初診料などを引き上げても、医療機関側の裁量で施設整備などに使われているケースもあるという。

政府は、引き上げ分が確実に医療従事者の賃上げにつながっているか、調査すべきだ。

病院と診療所では、経営状況が異なる点にも留意したい。

国の調査では、２０床以上の入院ベッドを持つ病院の場合、２４年度の平均の経常利益率は０・１％だった。これに対し、入院ベッドのない診療所は６・４％に上った。一定規模以上の病院は、施設の整備や維持費用がかさむという。

経営が苦しい病院の診療報酬をより手厚くする必要がある。

一方、仮に診療報酬を１％引き上げれば、医療費は年５０００億円増える。増額分は保険料や患者負担などで賄うことになる。

診療報酬を引き上げるなら、政府は国民に丁寧に説明し、負担増への理解を求めねばならない。同時に、社会保障費の抑制に向けた改革を続けることが大切だ。