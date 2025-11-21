強風による飛び火で被害が拡大したのだろう。

住宅が密集する地域では火災が大規模になりやすい。防火設備の拡充など地域の防災力を高める取り組みが欠かせない。

大分市佐賀関で１８日夕、大規模な火災が発生し、住宅など約１７０棟を焼いた。焼け跡から１人の遺体が見つかった。大分県は市への災害救助法の適用を決め、自衛隊の災害派遣を要請した。

焼損範囲は４万８９００平方メートルに及んだ。周辺の山林約１０か所や、現場から約１・４キロ離れた無人島にも飛び火した。

住民によると、時折向きを変える強風によって火の粉が空一面に舞い上がり、次々と住宅が炎にのみ込まれていったという。火災の恐ろしさをまざまざと見せつけられたと言える。

一帯は海に面した漁師町で、木造の民家が密集していた。火災発生時は、強風注意報が発表されていた。周辺は道路の幅が狭く、緊急車両が通行を阻まれて消火活動が難航したとみられる。

空き家が多かったことも影響した可能性がある。手入れの行き届いていない空き家は、庭の草木を含めて火が燃え移りやすく、周囲に広がりやすいためだ。

木造住宅の密集地域では、過去にも大規模火災が起きている。新潟県糸魚川市の中心部では２０１６年１２月、住宅など１４７棟、約４万平方メートルが焼けた。やはり強風による飛び火で被害が拡大し、鎮火まで３０時間を要した。

ひとたび火災が起きると、延焼の危険性が高く避難が難しい「危険密集市街地」は２４年度末時点で全国の１５市区の一部地区、計１３４７ヘクタールに上る。それ以外にも危険な地域は少なくない。今回の火災現場も対象地区ではなかった。

地区の再開発や住宅の建て替えには時間と費用がかかる。危険が想定される地域では、まず防火設備や消防組織の充実、避難訓練の実施などに努め、防災力を高めておきたい。植木などを撤去し、道路を広げることも有効だろう。

地域の防災を支える消防団員は少子高齢化で減少が続いている。１９９０年に１００万人を割り込み、現在は７３万人に減った。地元に精通する消防団員が初期対応で果たす役割は大きい。体制を強化する取り組みが求められる。

２０２３年の住宅火災の件数は１万件を超えた。冬場は特に火災が起きやすい。たばこやストーブなどの火元に気をつけるのはもちろん、充電器具や配線周りにも十分に注意してもらいたい。