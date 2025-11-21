金地金を密輸したなどとして、警視庁が職業不詳の館野仁（５３）（千葉県習志野市）、会社役員の桜井純（４５）（同県市川市）両容疑者を関税法違反などの容疑で逮捕したことがわかった。

警視庁は、２人が２０２３年から昨年８月に韓国から金地金計約１トンを密輸した上で、国内で計約１０８億円で売却したとみている。

捜査関係者によると、館野容疑者は昨年８月２１日、ソウルの金浦空港から羽田空港に金地金４キロ（課税価格計約４７００万円）を密輸し、消費税など計約４７０万円の納税を免れた疑い。桜井容疑者は翌２２日、同様に金地金９キロ（同１億５００万円）の密輸を図り、１０４５万円の納税を免れようとした疑い。逮捕は１９日。

２人が韓国税関に提出した書類には、輸出先として、営業実態が確認できない日本の同じ会社名が記載されていた。東京税関には無申告だったが、羽田空港敷地内でポーチに入った金地金４キロが拾得物として見つかり、館野容疑者の関与が浮上した。桜井容疑者が持ち込もうとした金地金は、税関の検査で見つかった。

２人は２３年以降、日韓間を計約２００回以上往復しており、同庁は２人が金密輸グループのメンバーで、館野容疑者らが複数の買い取り店で金地金を消費税込みの価格で売却し、利ざやを得ていたとみている。

金の密輸の摘発は相場の高騰などを背景に増えており、財務省によると、２１年は５件（押収量２７キロ）だったが、２４年は４９３件（同１２１８キロ）に上った。