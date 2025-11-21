BTSのJIMIN、JUNG KOOKが、ニッポン放送「BTS JIMINとJUNG KOOKのオールナイトニッポンX(クロス)」（12月5日深夜0時）でパーソナリテイーを務めることが決まり21日、同局が発表した。

2人が出演するトラベルバラエティー「Are You Sure?!」シーズン2が12月3日から「Disney+（ディズニープラス）」で独占配信されることを記念した特別番組。BTSのメンバーが「オールナイトニッポン」のパーソナリティーを担当するのは、23年6月の「BTS SUGAのオールナイトニッポンGOLD」以来となる。

番組では、除隊から1週間後に出発した「Are You Sure?!」シーズン2の旅から帰ってきた、仲良しコンビのJIMINとJUNG KOOKが旅の思い出などをたっぷりと語りながら、まさに「これでいいの？（Are You Sure？）」とパーソナリティーに挑戦。アシスタントは、K−POPファンにとってもなじみの古家正亨氏が務める。

◆古家正亨氏コメント

JIMINさんとJUNG KOOKさんにこのような形で再会できると思っていなかったので、とても光栄です。今回、番組のため、そして再会を待ち望んでいるARMYのために、BTSの数々の名曲の中から2人が今、この瞬間聴いて欲しい曲をPick up。その理由と共に紹介してくれますよ。