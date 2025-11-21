「見かけた瞬間即買い！」【しまむら】手持ち服がシャレる！「ベスト & ジレ」

いつものコーデが何か物足りないと感じたら、【しまむら】のベスト ＆ ジレがおすすめ！ 手持ちの服に重ねるだけで、コーデが一気に今っぽくアップデート。シンプルなのにしっかり主役級の存在感があり、プチプラとは思えない流石のしまむらクオリティです。見かけたら即買い必至の優秀アイテム、ぜひ早めにチェックしてみて。

重ねても軽やかなシャギー & Vネック

【しまむら】「シャギーVネックベスト」\1,089（税込）

インフルエンサーの@aiii__13kさんも「見かけた瞬間即買いでした」と紹介している、ふんわりとした毛足が魅力のベスト。軽やかで柔らかそうな質感が、秋冬のスタイリングに温もりをプラスします。深めのVネックデザインが顔まわりをすっきり見せ、ダークカラーでも重すぎない印象でGOOD。シンプルに白のカットソーと淡いデニムスカートを合わせれば、抜け感のある大人カジュアルコーデの完成です。

大人が似合うふわふわニット

【しまむら】「TT＊シャギーニットベスト」\1,639（税込）

思わず触りたくなるようなふわふわ感が魅力のニットベスト。毛足のある柔らかそうな素材が、シンプルな装いに季節感と立体感をプラスしてくれる一着です。ほどよく開いたVネックが顔まわりをすっきりと見せ、レイヤードするだけで抜け感のある印象に。ボトムスにブラウン系のワイドパンツを合わせて同系色でまとめると、上品なグラデーションスタイルに仕上がります。足元にレオパード柄のパンプスをアクセントとして加えるのも垢抜けのコツかも。

3WAYで魅せるフリンジジレ

【しまむら】「TT＊TOMフリンジジレ」\1,419（税込）

毛足のある上品なフリンジが装いに奥行きを与え、女性らしい華やかさをプラスしてくれる主役級アイテム。シンプルなべストスタイル、フロントで2つのベロアリボンを結ぶスタイル、そしてリボンを解いて羽織りのようにも着回せるので、その日の気分やシーンに合わせて着こなしをチェンジしてみて。緩やかに広がるプペラムシルエットが、気になる腰やお尻まわりをナチュラルにカバーしてくれそうなのも嬉しいポイントです。全体を上品なワントーンコーデに仕上げれば、柔らかさと存在感を両立した大人フェミニンが完成。

コンパクトなのに存在感抜群なカジュアルベスト

【しまむら】「フリンジUネックベスト」\1,639（税込）

立体感のある長めの毛足がカジュアルなフリンジベスト。ざっくりとした毛足のデザインが今っぽさを引き立て、いつものコーデに新鮮な印象を与えてくれそうです。やや短めでコンパクトなシルエットはさまざまなボトムスとバランスを取りやすく、すっきりとしてスタイルアップも期待できるかも。大きく開いたUネックは、カジュアルな雰囲気の中にも女性らしいカーブの柔らかさをプラスしてくれます。手軽に手持ちの服のシャレ見えを目指すなら、ぜひ取り入れてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiii__13k様、@chiikotop様、@chii_150cm様、@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ