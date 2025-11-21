BTS・JIMIN＆JUNG KOOK、『オールナイトニッポンX』出演決定 『Are You Sure?!』の思い出をたっぷり語る アシスタントは古家正亨
BTSの仲良しコンビ・JIMIN＆JUNG KOOKが出演するトラベルバラエティーの第2弾『Are You Sure?!』シーズン2の配信を記念して、12月5日（深0：00〜1：00）にニッポン放送で『BTS JIMINとJUNG KOOKのオールナイトニッポンX（クロス）』が放送されることが決定した。
【写真】スイスの雄大なアルプスを背景にポーズをとるJIMIN＆JUNG KOOK
毎週スペシャルなパーソナリティが週替りで担当している金曜日のニッポン放送『オールナイトニッポンX（クロス）』。12月5日の放送では、BTSの最年少メンバーである、JIMINとJUNG KOOKがパーソナリティを担当する。
今回の番組は、JIMINとJUNG KOOKの2人が出演するトラベルバラエティー『Are You Sure?!』シーズン2が12月3日からディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」にて独占配信されることを記念した特別番組。BTSのメンバーが『オールナイトニッポン』のパーソナリティを担当するのは、2023年6月の『BTS SUGAのオールナイトニッポンGOLD』以来となる。
番組では、除隊から1週間後に出発した『Are You Sure?!』シーズン2の旅から帰ってきた、仲良しコンビのJIMINとJUNG KOOKが旅の思い出などをたっぷりと語りながら、まさに「これでいいの？（Are You Sure？）」とパーソナリティに挑戦。アシスタントはニッポン放送『古家正亨 K TRACKS』のパーソナリティを担当し、K-POPファンにとってもおなじみの存在である古家正亨が務める。
アシスタントを務めた古家は「JIMINさんとJUNG KOOKさんにこのような形で再会できると思っていなかったので、とても光栄です。今回、番組のため、そして再会を待ち望んでいるARMYのために、BTSの数々の名曲の中から2人が今、この瞬間聴いてほしい曲をPick up。その理由と共に紹介してくれますよ」とコメントしている。
同番組はradikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴くことができるほか、アプリ「オールナイトニッポンJAM」でも音声同時配信され、プレミアムプランでは番組のアーカイブを聴くことができる。
