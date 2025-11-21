橋本環奈、初のフジ月9主演で金髪＆特攻服の“元ヤンドクター”に 『おむすび』タッグで実話を基にした医療エンタメ描く「生き様がすごくかっこいい」
俳優の橋本環奈が2026年1月12日スタートのフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00※初回30分拡大）で主演を務めることは21日に発表された。高校を退学した元ヤンキー娘が親友の事故死をきっかけに、猛勉強を経て脳神経外科医となり、病気に苦しむ患者に真摯に寄り添いながら医療現場を改革していく痛快医療エンターテインメント作品。橋本は本作で初の月9主演を飾る。
【全身ショット】白衣で腕組み…元ヤンドクターを演じる橋本環奈
バリバリのヤンキー娘が猛勉強の末に、脳神経外科医となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品『ヤンドク！』。主人公は、ある病院の脳神経外科に勤める実在の女性医師をモデルにしており、彼女の半生を基にしたオリジナルストーリーとなっている。
橋本演じる駆け出しの脳神経外科医・田上湖音波（たがみ・ことは）は、レディースとして荒れた毎日を過ごしていた16歳当時、親友とバイクで走行中に事故に遭う。搬送先での緊急手術により湖音波は一命を取りとめるも、脳に重傷を負った親友は帰らぬ人に。激しく動揺する湖音波は、手術を担当した医師・中田啓介（なかた・けいすけ）から「もう命を粗末にするのはやめろ。助かった命をこれからどう使うか真剣に考えろ」と叱責され一念発起。その後は寝る間も惜しんで猛勉強を重ね、念願の脳神経外科医に。
働き始めてからもガムシャラにトレーニングを積み、「外科手術」と「血管内（カテーテル）治療」の両方を行うことができる数少ない名医に成長したのだった。そんな湖音波を、中田が自身も勤務する都内の病院に呼び寄せたことで物語がスタート。しかし、湖音波を待ち受けていたのは、患者の事情よりも病院の利益を優先する非情で合理的な経営陣、何をするにも上司の許可と書類提出が必要となる縦割り組織の実態だった。細かい規則や一筋縄ではいかない人間関係でがんじがらめとなった医療現場を目の当たりにし、医師として、そして一人の人間としてさまざまな難題に立ち向かっていく。
実在する医師の半生をモデルとしたオリジナルストーリーを紡いでいくのは、脚本家・根本ノンジ。『有吉ゼミ』（2013年〜、日本テレビ系）などバラエティー番組の構成をはじめ、『ハコヅメ〜たたかう！交番女子〜』（2021年、日本テレビ系）、『正直不動産』シリーズ（2022年ほか、NHK）、『パリピ孔明』（2023年、フジテレビ系）など人気ドラマ作品の脚本を担当しており、コメディから重厚な人間ドラマまで、確かなストーリー構成力と切れ味あるせりふ使いを得意としている。橋本とは昨年の『おむすび』（2024年〜2025年、NHK）でも組んでおり、２年連続のタッグに。そんな根本は、今作をどのような物語として作り上げるのか。
■橋本環奈コメント
―― オファーを受けた際の感想、月９作品初主演への意気込みをお聞かせください。
今回お声をかけていただいたプロデューサーさんは以前もご一緒したことがあり、安心感を持って撮影に臨んでいます。“ドラマっ子”な私は小さな頃から“月９作品”をたくさん見て育ってきたので、オファーをいただいた時は“自分があの月９の主演に！？”と、うれしさもあり驚きもありました。そして、脳神経外科医という挑戦的な役どころに挑むことができて光栄です。撮影はまだ始まったばかりですが、ドキドキワクワクな高揚感でいっぱいなので、どんな作品に出来上がるのか私も今から楽しみです！
――脳神経外科医という主人公を演じてみていかがですか？
今回の役には、モデルとなる脳神経外科の先生がいることにビックリしました。学生時代はヤンキーで高校を退学してしまっていたのに、悲しい出来事がきっかけで並々ならぬ努力を重ねてドクターになる…簡単になれる職業ではないですし、実際にドクターになってからもさまざまな知識や技術が必要。私には想像できないくらい大変なことだと思うのですが、“根性”で夢を叶えるという生き様がすごくかっこいいと思いました。
今まで漫画や小説など原作のある実写作品には出演させていただきましたが、実在する方をモデルとした主人公を演じるのは初めて。実際に先生ともお会いして、いろいろなお話を聞きながらすてきなお人柄を身をもって感じたので、湖音波という役を大切に演じさせていただきたいです
――台本を読まれていかがですか？
第１話から湖音波の元ヤン感が全面に出ていて、すごく面白くなっていると思います。その一方で、医療ドラマとして繊細な部分や現代社会が抱える問題など、まじめに伝えなければならない部分もある。湖音波の過去やこの作品で伝えたいテーマも丁寧に描かれているので、その部分もお楽しみいただけると思います。湖音波以外にも濃いキャラクターの人たちがたくさん登場していきます（笑）。キャラ同士のテンポ良い掛け合いにも注目です！
――視聴者の皆様にメッセージをお願いします。
週初めの月曜よる９時から家族団らんのお供として見ていただけるとうれしいです。今作は痛快医療エンターテインメントになっていますので、湖音波が患者さんの病気と闘う姿、元ヤンらしい口調や格好いい姿など、笑いあり涙ありでお届けできると思います。放送スタートを是非お楽しみに！
