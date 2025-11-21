井上真央、竹内涼真と同級生役に驚き「いくら何でも…」 来年1月期連ドラでヒロイン
俳優の井上真央（38）が、来年1月スタートのテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜 後9：00）でヒロインを務めることが決定した。同局のドラマ出演は2010年放送の『ドラマSP 樅ノ木は残った』以来、16年ぶりとなり、主演の竹内涼真（32）とは初共演を果たす。
【写真】17年前…F4とともに映画『花より男子F』の会見に登場した井上真央
本作は、人気作家・横関大氏が上梓した第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。物語の起点となるのは23年前――。当時小学6年生だった飛奈淳一（竹内）は、仲が良かった同級生3人と共に、ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋没。時は流れ、刑事となった淳一は、23年前に秘密を共有した仲間の一人で、初恋の相手でもある岩本万季子（井上）と、刑事と容疑者として再会。そこへ畳み掛けるように、現在捜査中の事件で使われた凶器が、4人で埋めた拳銃だったことも判明。捜査を通し、淳一はかつての仲間たちとも再会していく。
井上が演じる岩本は、神奈川県三ツ葉市で美容室「Ma saison」を経営する美容師。小学生時代は、同級生の淳一と同じ地元の剣道教室に所属。運動神経も良く、男勝りで姉御肌。頼りがいのある少女で、仲良くしていた淳一ら同級生の男子3人から恋心を寄せられていた。大人になってからは、結婚して一人息子に恵まれるも離婚。現在は三ツ葉市内で息子と暮らしている。そんなある日、殺人事件の容疑者として、警察から目をつけられてしまう。
■井上真央（岩本万季子・役） コメント
――出演オファーを受けた際のお気持ち、台本をお読みになった感想をお聞かせください。
竹内さんと同級生役だと聞いて「いくら何でも、ちょっと図々しくないかな」と、申し訳ない気持ちになりました（笑）。竹内さんと自分の写真をいろいろ組み合わせて見ながら「いける、いけない」と、ひと葛藤もあったのですが…まずは写真を一旦閉じて（笑）、原作と脚本を読ませていただきました。
今回はミステリーなので、犯人や真相を追う面白さもあるのですが、23年前を起点に、それぞれが別の人生を生き、鬱屈としたものや葛藤を抱えながら再会した同級生たち。彼らの心模様や関係性の変化の描写に興味を持ちました。
――岩本万季子をどんなふうに演じていきたいですか？
万季子の言動を理解するには、少し時間がかかりました。23年前の事件から現在に至るまで、どういう人生を歩んできたのか、自分の中で想定したり、監督やスタッフの方と話しながら、彼女の大切にしたいものや守りたいものを考えていきました。
これまで強く明るく生きてきた彼女の脆さや弱さ、本音の部分が、物語が進むにつれて見えてくるよう演じられたらいいな、と思っています。
――今回が初共演となる竹内涼真さんの印象を教えてください。
顔、ちっちゃ！ 背、高っ！ もうイメージ通りの方でした。熱量が高く、いろんな方とすぐ仲良くなれて、主演として先頭に立てる方という印象を持っていたのですが、そこもイメージ通り。今回も本読みで初めてお会いしたのですが、終わった瞬間すぐにサーッと目の前に来てくれて、力強く手を差し出しながら「よろしくお願いします！」と言ってくれたんです。
――撮影現場で楽しみにしていることはありますか？
竹内さんの地元を知り尽くすことが楽しみです。（笑）役では同級生ですけど、お互い探り合うようなシーンも多いので、普段は素をさらけ出してもらい、お勧めのスポットも教えてほしいです。
――視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。
23年前に秘密を共有した幼なじみと、ある事件をきっかけに再会します。お互いを思うからこそ小さな秘密や嘘を重ねていく中、思いがけない真実が明らかになっていきます。封印したはずの過去と向き合うことになったとき、人はなにを大切に思うのか。４人の生き方を通して考えるきっかけになったらうれしいです。
