¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù¡È¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¡É¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½éÀøÆþ¡¡°¤ÉôÎ¼Ê¿¡õROLAND¡õº´Æ£Âç¶õ¤¬Âç¶½Ê³
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤¬½Ð±é¤¹¤ë21ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ËËÌÀî·Ê»Ò¡¢¼Ó±É»Ò¤ò·Þ¤¨¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¤ÈROLAND¤¬¡¢°ìÈÌ¿Í¤ÏÆ§¤ßÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Î©Æþ¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤ØÀøÆþ¤¹¤ë¡ÖÎ©Æþ¶Ø»ß´ë²è¡×Âè6ÃÆ¤È¡ÖÌ¤À®Ç¯¤Î¼çÄ¥¡×¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤ÇÁ÷¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Ûº´Æ£Âç¶õ¡õROLAND¤È¤È¤â¤ËÎ©Æþ¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤ËÀøÆþ¤¹¤ë°¤ÉôÎ¼Ê¿
¡¡º£²ó¤Ï¹ñ²ÈÅª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡È¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¡É¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ½éÀøÆþ¡£°¤Éô¡¢ROLAND¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¿·´´Àþ¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦Å·ºÍ»ÒÌò¡¦º´Æ£Âç¶õ¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£JRÅì³¤Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¥í¥±¤ò´º¹Ô¤·¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ÎÆ»¡×¡ÖºÇÀèÃ¼¥Þ¥·¥ó¡×¡Ö¶ËÈë¿·±Ø¡×¡Ö¿··¿¼ÖÎ¾¡×¤Ê¤É¡¢Ä¶µ®½Å¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ØÀøÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯²Æ¤Ë´°À®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿··¿¼ÖÎ¾¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¾è¼Ö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£»þÂ®500¥¥íÄ¶¤ÎÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Ë3¿Í¤ÏÂç¶½Ê³¡£¿·»þÂå¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¡È¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¡É¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎ¢Â¦¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ËÜ´ë²è¤Ç¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤Î¡ÈÂ¨¶½Ì¾¸À¡É¤ËSnow Man¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëËÌÀî¤È¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë°¤Éô¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤È¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ë¤âÃíÌÜ¡£ËÌÀî¤Ï°¤Éô¤ò¡û¡û¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê!?¡Ë¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÌ¤À®Ç¯¤Î¼çÄ¥¡×Âè4ÃÆ¤Ï¿¼ß·Ã¤ºÈ¤ÈÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬ÀéÍÕ¡¦ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¹âÅù³Ø¹»¤Ø¡£¥í¥±ÅöÆü¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«Å·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ë²è»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¡£2000¿ÍÄ¶¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ç®µ¤¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿ÂÎ°é´Û¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼çÄ¥¤ä°¦¤Î¹ðÇò¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿¼ß·¤ÈÅÏÊÕ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Snow Man¤Î¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÍÙ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀ®Ç¯¤Î¼çÄ¥¡×¤Ë¤Ï¡¢¹ÈÇò¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤éÄ¶¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤¬¶ÛµÞ»²Àï¡£ËÜ´ë²è¤Ë¡È³§¶Ð¾Þ¡É¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ó±É»Ò¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¼çÄ¥¤È¤Ï¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Ûº´Æ£Âç¶õ¡õROLAND¤È¤È¤â¤ËÎ©Æþ¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤ËÀøÆþ¤¹¤ë°¤ÉôÎ¼Ê¿
¡¡º£²ó¤Ï¹ñ²ÈÅª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡È¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¡É¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ½éÀøÆþ¡£°¤Éô¡¢ROLAND¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¿·´´Àþ¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦Å·ºÍ»ÒÌò¡¦º´Æ£Âç¶õ¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£JRÅì³¤Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¥í¥±¤ò´º¹Ô¤·¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ÎÆ»¡×¡ÖºÇÀèÃ¼¥Þ¥·¥ó¡×¡Ö¶ËÈë¿·±Ø¡×¡Ö¿··¿¼ÖÎ¾¡×¤Ê¤É¡¢Ä¶µ®½Å¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ØÀøÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ËÜ´ë²è¤Ç¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤Î¡ÈÂ¨¶½Ì¾¸À¡É¤ËSnow Man¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëËÌÀî¤È¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë°¤Éô¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤È¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ë¤âÃíÌÜ¡£ËÌÀî¤Ï°¤Éô¤ò¡û¡û¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê!?¡Ë¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÌ¤À®Ç¯¤Î¼çÄ¥¡×Âè4ÃÆ¤Ï¿¼ß·Ã¤ºÈ¤ÈÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬ÀéÍÕ¡¦ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¹âÅù³Ø¹»¤Ø¡£¥í¥±ÅöÆü¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«Å·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ë²è»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¡£2000¿ÍÄ¶¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ç®µ¤¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿ÂÎ°é´Û¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼çÄ¥¤ä°¦¤Î¹ðÇò¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿¼ß·¤ÈÅÏÊÕ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Snow Man¤Î¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÍÙ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀ®Ç¯¤Î¼çÄ¥¡×¤Ë¤Ï¡¢¹ÈÇò¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤éÄ¶¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤¬¶ÛµÞ»²Àï¡£ËÜ´ë²è¤Ë¡È³§¶Ð¾Þ¡É¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ó±É»Ò¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¼çÄ¥¤È¤Ï¡£