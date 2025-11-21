女優橋本環奈（26）が、来年1月12日放送開始のフジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（月曜午後9時）で主演を務めることが20日、分かった。

同作は、実在する女性医師の半生を基にしたオリジナルストーリーで、高校を退学した元“ヤンキー娘”田上湖音波（橋本）が親友の事故死をきっかけに、猛勉強を経て脳神経外科医となり、患者に真摯（しんし）に寄り添いながら医療現場を改革していく痛快医療エンターテインメント作品。持ち前の義理人情であらゆる理不尽に真っ向からぶつかる姿を描く。

月9初主演を飾る橋本は、20年放送の「ルパンの娘第2シリーズ」以来約6年ぶりのフジ制作ドラマの出演となる。オファーを受け「“ドラマっ子”な私は小さな頃から月9作品をたくさん見て育ってきたので、『自分があの月9の主演に！？』と、うれしさも驚きもありました」と高揚感を口にした。

これまでアニメや漫画の実写化作品に多数出演してきたが、実在する人物を主人公に演じるのは初めてで「実際に先生ともお会いして、いろいろなお話を聞きながらすてきなお人柄を身をもって感じた」とコメント。異色のニューヒロイン像に「“根性”で夢をかなえるという生きざまがすごくかっこいい」と話し、「湖音波という役を大切に演じさせていただきたいです」と意気込んだ。

最後に「週初めの月曜午後9時から家族だんらんのお供として見ていただけるとうれしいです。今作は痛快医療エンターテインメントになっていますので、湖音波が患者さんの病気と闘う姿、元ヤンらしい口調や格好いい姿など、笑いあり涙ありでお届けできると思います。放送スタートを是非お楽しみに！」とメッセージを寄せた。