お笑いコンビ「シソンヌ」の長谷川忍（47）と「timelesz」の菊池風磨（30）が20日に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（深夜0・15）に出演。ゲスト出演した人気女優の印象を明かした。

今回は人気企画「見破レストラン〜許せない飯はどっち？〜」が放送された。

ゲストで登場したのは女優・岸井ゆきの。長谷川が「ちなみにこのゲームはダマし合いなんですよ」と同企画の内容を改めて説明しつつ「どうですか?得意ですか?」と尋ねた。

岸井は少し上に視線をやりながら「いや…あの…見破る方を頑張りたい」と自信なさげだった。この反応に長谷川は「いやいやいや。なんでよ」と思わず笑った。

すると、菊池は「あと…ちょっと天然ですもんね?」と印象を口に。この言葉に岸井は少し驚いた表情で「いや!そんな…めっちゃしっかりしてます」と否定。長谷川は「あんまりそういうことを本人の前で言わない方がいいよ」と指摘しながらも「何度かお会いしたことがあるんですけど、芝居してる時と普通の時…別人ですよね」と明かした。