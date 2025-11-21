小倉競輪場のG1「第3回競輪祭女子王座戦」（優勝賞金590万円）決勝戦が行われる。世界女王の佐藤水菜（26＝神奈川）に死角なし。大会連覇＆年間グランドスラムの偉業へ一直線だ。

世界女王・佐藤が偉業を達成する。余裕たっぷりの走りで連勝。力の違いは明らかだ。内に詰まることなく仕掛けられれば年間グランドスラム達成だ。相手筆頭は仲沢。ナショナルチームの後輩らしく先に仕掛けて粘り込む。23連勝中の梅川も連下は十分。

＜1＞佐藤水菜 状態は少しずつ良くなっている。年間グランドスラムへの意識は特にない。自分のベストを尽くすだけ。流れを見て。

＜2＞梅川風子 自転車の面も改善できて不安は一切ない。優勝だけを狙いたい。自力。

＜3＞大浦彩瑛 今の状態で決勝に乗れたのは良かった。行けるところまで頑張りたい。自力自在。

＜4＞那須萌美 出たとこ勝負でいつも通りの走りをしようと。決勝に乗れたし、凄くいい状態。自在。

＜5＞仲沢春香 自分のダッシュ力のなさを痛感。梅川さんの脚力に合わせられなかった。決勝は挽回できるように頑張りたい。自力。

＜6＞坂口楓華 佐藤さんをフタしに行こうと思ったけど追走に切り替えた。優勝したい。自力。

＜7＞尾崎睦 最後まで諦めず、やってきたことは出せた。位置が取れれば勝機はある。自力自在。