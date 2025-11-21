NY株式20日（NY時間14:12）（日本時間04:12）
ダウ平均　　　45838.15（-300.62　-0.65%）
ナスダック　　　22177.25（-386.98　-1.72%）
CME日経平均先物　48680（大証終比：-1240　-2.55%）

欧州株式20日終値
英FT100　 9527.65（+20.24　+0.21%）
独DAX　 23278.85（+115.93　+0.50%）
仏CAC40　 7981.07（+27.30　+0.34%）

米国債利回り
2年債　 　3.552（-0.040）
10年債　 　4.098（-0.039）
30年債　 　4.725（-0.031）
期待インフレ率　 　2.254（-0.028）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.716（+0.005）
英　国　　4.586（-0.016）
カナダ　　3.224（-0.032）
豪　州　　4.467（+0.051）
日　本　　1.816（+0.050）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.10（-0.34　-0.57%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4063.30（-19.50　-0.48%）

ビットコイン（ドル）
86369.50（-4136.82　-4.57%）
（円建・参考値）
1360万1469円（-651466　-4.57%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ