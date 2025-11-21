ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３００ドル安 一方、ナスダックは１．７％の大幅安に
NY株式20日（NY時間14:12）（日本時間04:12）
ダウ平均 45838.15（-300.62 -0.65%）
ナスダック 22177.25（-386.98 -1.72%）
CME日経平均先物 48680（大証終比：-1240 -2.55%）
欧州株式20日終値
英FT100 9527.65（+20.24 +0.21%）
独DAX 23278.85（+115.93 +0.50%）
仏CAC40 7981.07（+27.30 +0.34%）
米国債利回り
2年債 3.552（-0.040）
10年債 4.098（-0.039）
30年債 4.725（-0.031）
期待インフレ率 2.254（-0.028）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.716（+0.005）
英 国 4.586（-0.016）
カナダ 3.224（-0.032）
豪 州 4.467（+0.051）
日 本 1.816（+0.050）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.10（-0.34 -0.57%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4063.30（-19.50 -0.48%）
ビットコイン（ドル）
86369.50（-4136.82 -4.57%）
（円建・参考値）
1360万1469円（-651466 -4.57%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
