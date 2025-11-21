ボートレース津のルーキーシリーズ第21戦「スカパー！・JLC杯争奪戦」が4日目を迎える。注目は12Rだ。

前半レースの成績が気になるところだが、3日目終了時点で得点率1位砂長、2位中村泰の直接対決だ。枠でリードする分、中村泰の逃げがやはり有力。イン速攻で押し切るか。砂長が角度良く捲り差しに入る。田中の突破も無視できない。実戦気配抜群の荒木が連争いへ。

＜1＞中村泰平 普通よりもちょっといい。乗り心地も問題なくて自分好み。微調整くらいで。

＜2＞小林孝彰 合ってなかった。特訓から荒木選手に行かれる感じがあって行き足が全然違った。

＜3＞砂長知輝 ターン回りをもうちょっと強化しようとして、結構いい感じでレースしやすい足になってます。道中は余裕がある。

＜4＞沼田大都 2日目よりはマシになってます。もう少し調整して試運転します。

＜5＞田中駿兵 朝から体感がおかしかったけど、VTRを見たら良さそうですよね。しっかり合わせたい。

＜6＞荒木颯斗 リング交換で良くなりました。トルク感が来たし回り足が良くなってる。伸びも少しいい。