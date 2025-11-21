スポニチ

　ボートレース津のルーキーシリーズ第21戦「スカパー！・JLC杯争奪戦」が4日目を迎える。注目は12Rだ。

　前半レースの成績が気になるところだが、3日目終了時点で得点率1位砂長、2位中村泰の直接対決だ。枠でリードする分、中村泰の逃げがやはり有力。イン速攻で押し切るか。砂長が角度良く捲り差しに入る。田中の突破も無視できない。実戦気配抜群の荒木が連争いへ。

　＜1＞中村泰平　普通よりもちょっといい。乗り心地も問題なくて自分好み。微調整くらいで。

　＜2＞小林孝彰　合ってなかった。特訓から荒木選手に行かれる感じがあって行き足が全然違った。

　＜3＞砂長知輝　ターン回りをもうちょっと強化しようとして、結構いい感じでレースしやすい足になってます。道中は余裕がある。

　＜4＞沼田大都　2日目よりはマシになってます。もう少し調整して試運転します。

　＜5＞田中駿兵　朝から体感がおかしかったけど、VTRを見たら良さそうですよね。しっかり合わせたい。

　＜6＞荒木颯斗　リング交換で良くなりました。トルク感が来たし回り足が良くなってる。伸びも少しいい。