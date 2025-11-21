【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ機構は２０日（日本時間２１日）、巨人の岡本和真内野手（２９）と西武の高橋光成投手（２８）をポスティングシステムで獲得できる選手としてメジャー全３０球団に公示した。

交渉は米東部時間２１日午前８時（同午後１０時）に解禁となり、来年１月４日午後５時（同５日午前７時）までの４５日間となる。

大リーグ公式サイトは今オフにフリーエージェント（ＦＡ）になった注目選手３０人をランキングにして紹介しており、岡本は１６位に入っている。有力な移籍先候補としてカブス、メッツ、ヤンキースを挙げた。高橋はランキングに入っていない。

岡本の代理人を務めるスコット・ボラス氏は１２日に取材に応じた際、「多くの球団は守備力が高く、長打力のある打者を求めている。岡本にはパワーがある。空振りは少なく、守備のセンスもある」とアピールポイントを説明。「岡本はすべてのチームにオープンだ」として、オファーがあればどの球団とも交渉する意向を明かしている。

同システムで今オフに大リーグ移籍を目指す日本人選手ではこのほか、ヤクルトの村上宗隆内野手（２５）、西武の今井達也投手（２７）の交渉が解禁されている。村上は１２月２２日午後５時（同２３日午前７時）、今井は来年１月２日午後５時（同３日午前７時）が期限となっている。