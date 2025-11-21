俳優の山崎育三郎が、米歌手のジョシュ・グローバンの１５年ぶり２回目となる単独来日公演「ＧＥＭＳ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ ２０２６」（来年２月２１、２２日、東京・Ｂｕｎｋａｍｕｒａ オーチャードホール）にスペシャルゲストとして出演することが２０日、分かった。２人は初共演になる。

グローバンはその癒やしの歌声から、１７歳の時、セリーヌ・ディオンのグラミー賞のリハーサルにおいて世界最高峰のテノール歌手アンドレア・ボチェッリの代役を担当。ソルトレイク五輪の閉会式で歌唱するなど「スーパー・ボーカリスト」と称される。

山崎は「学生時代から憧れてきたアーティストの一人で、彼の歌声にはジャンルを超えて『心に触れる力』があります。その歌声には愛することの尊さがにじんでいて、聴く度に心を震わせられます。尊敬するジョシュさんと同じステージで歌えることを光栄に思います」と喜びもひとしお。「音楽には国境がなく、言葉を超えて人と人をつなぐ力があると信じています。この日限りのロマンチックな夜を心から楽しみにしています」と意気込んだ。

グローバンはトニー賞、エミー賞、グラミー賞のノミネート歌手で俳優、慈善家などマルチに活躍。「ミュージカル界のプリンス」との共演に「ＩＫＵは素晴らしいアーティスト。私も彼の歌声の大ファンだし、私のファンでいてくれることに心から感謝しているよ」と感激した。

海外でパフォーマンスする楽しみの一つは「その国のアーティストと知り合えること」という。「ＩＫＵのような素晴らしい方とデュエットする機会があれば、今までやったことのないことを届けるチャンスになる。何を歌うか、まだ彼と話していないけど、彼の歌声と一緒なら何でもできるね。彼と日本語で何か歌ってみたい。それは最高な挑戦で光栄なことになる。待ちきれないよ」と心待ちにした。

問い合わせはウドー音楽事務所。チケット料金はＳ席１万８０００円、Ａ席１万７０００円（いずれも税込み）。１２月２０日から一般発売が開始される。