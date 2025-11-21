¡ÖÃ¯¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×½¬¶áÊ¿»á¤Î¡È½ÍÀ¶ÃÏ¹ö¡É¡ÄÂæÏÑ¤Ø¤Î¡È¼¡¤Î°ì¼ê¡É¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡10·î20¡Á23Æü¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î½ÅÍ×²ñµÄ¤Ç¤¢¤ëÂè20´üÃæ±û°Ñ°÷²ñÂè4²óÁ´ÂÎ²ñµÄ¡Ê4ÃæÁ´²ñ¡Ë¤¬ËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÃæ±û°Ñ°÷»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä·³´´Éô¤äOB42¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¤Ë6³äÄ¶¤Ë¤¢¤¿¤ë27¿Í¤¬·çÀÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Û¾ï»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡Ê°Ê²¼¡¢½¬¼çÀÊ¡Ë¤Ë¤è¤ëÆÈºÛÂÎÀ©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¾Ú¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñÀ¯¼£¤ò¸ì¤ë¤È¤¡¢¡Ö½¬¶áÊ¿°ì¶¯¡×¡Ö¸Ä¿ÍÆÈºÛ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡½¬¼çÀÊ¤Ï¡¢¶¦»ºÅÞÁí½ñµ¡¢¹ñ²È¼çÀÊ¡¢Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¼çÀÊ¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÍ×¿¦¤Ë½¢¤¡¢ÌÓÂôÅì¤äûý¾®Ê¿¤ËÏ¢¤Ê¤ëÂç¤¤Ê¸¢ÎÏ¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢3´üÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¸¢ÎÏ¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢½¬°ì¶¯ÂÎÀ©¤Ï°ìÈÌ¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ã±¤Ë½¬¼çÀÊ¤Î¸¢ÎÏÍß¤«¤éÀ¸¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢½¬¼çÀÊ¤¬Ä¹Ç¯¤è¤ê¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¤¤¿¡Ö½Ð¿ÈÃÏ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ø¤Î¿¼¤¤¼ºË¾¤È¡¢ÉåÇÔ½ÍÀµ¤ò¤á¤°¤ë¹Í¤¨Êý¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÊÑ²½¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÀ¯¼£Ê¸²½¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÛÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤Ê¤¼½¬¼çÀÊ¤¬Åö½é¤Î½¸ÃÄ»ØÆ³ÂÎÀ©¤«¤é¸Ä¿ÍÆÈºÛ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
Åö½é¤Ï½¸ÃÄ»ØÆ³ÂÎÀ©¤Ç¤Î
²þ³×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿½¬¼çÀÊ
¡¡¸Ä¿ÍÆÈºÛ¤È¤Ï¡¢¹ñ²È¤Î°Õ»×·èÄê¤¬°ì¿Í¤Î¹ñ²È¥È¥Ã¥×¤Ë¶ËÃ¼¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢À©ÅÙ¤äÁÈ¿¥¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¹ñ²È¤¬°ìËç´ä¤Ë¤Ê¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤¤ï¤á¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î°¤¤¹ñ²È±¿±Ä¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÏÊ¸²½Âç³×Ì¿¤ÎÂç¼ºÇÔ¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¡Ö½¸ÃÄ»ØÆ³¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡¢½¬¼çÀÊ¤Î²¼¤Ç¤½¤ÎÂÎÀ©¤¬Êø¤ì¡¢»ö¼Â¾å¤Î°ì¿Í»ÙÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡ÖÌÓÂôÅì²óµ¢¡×¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î·çÅÀ¤Ï¡¢À¯ºö·èÄê¤¬»ØÆ³¼Ô¤Î¿´Íý¤äÈ½ÃÇ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·ÐºÑ¤ä³°¸ò¤ÇÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÈ¿ºîÍÑ¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢¸¢ÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´Æ»ë¤äÅýÀ©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬ÊÄºÉ¡Ê¤Ø¤¤¤½¤¯¡Ë´¶¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡½¬°ì¶¯ÂÎÀ©¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÅµ·¿¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Èà¤ÏºÇ½é¤«¤éÆÈºÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åö½é¤Ï¡ÖÉåÇÔ¤ò½ÍÀµ¤¹¤ì¤ÐÅÞ¤È¹ñ²È¤Ï·òÁ´¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò»ý¤Á¡¢½¾Íè¤ÎÂÎÀ©²¼¤Ç¤Î²þ³×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
