秋元康氏（67）が総合プロデュースする新たな男性アイドルグループが来夏にデビューすることが決まった。同時期に専用劇場が東京・青海のダイバーシティ東京プラザ6階にオープンする。秋元氏が20日、開業前の同所を初めて訪れ、取材に応じた。

「会いに行けるアイドル」としてAKB48をヒットさせた辣腕（らつわん）プロデューサーは、今回のコンセプトを「0から目撃できるアイドル」と掲げた。この日の会場のようにまっさらな地点からスタートするグループ。「弱小のところから始まるのが面白い。AKBでいえば“お客さんが7人しかいなかった”とかストーリーが欲しがられていると思う。メンバーによって、そのドラマをどう演出するかがポイント」と「0から目撃」に込めた狙いを明かした。

自身もさまざまなことを「目撃」したことで新たなアイデアを生み出してきた。美空ひばりさんがレコーディングスタジオで歌う姿、山口百恵さんが秋元氏の書いた台本を読む姿、さらには大谷翔平がドジャースのワールドシリーズで活躍する姿を実際に目にしたことを挙げ「財産」だと振り返った。新グループの今後の成長に期待を込めつつ「この（0の）状態から目撃できる。その歴史こそが一番やっていて面白い」とした。

現在開催中のオーディションでは、歌やルックスよりも光る個性を探すという。年末年始に行われる合宿審査を経て、来年4月上旬に最大30人のメンバーを発表する。

劇場の広さは約700平方メートル。秋元氏属するY＆N Brothersが三井不動産と東京ドームとともに運営する。センターステージを囲むようにコの字形に約300席を配置。グループはここを“主戦場”として活動する。ファンはメンバーの日々の成長などを間近で感じることができる。

勝算を聞かれた秋元氏は「始めるときは100％。絶対当たる、絶対うまくいく」と自信を持って回答。成功までにかかる年月は未知数としながらも「当たることは当たる。このビルの名物になり、インバウンドも含めみんな見に来る時代が来ると信じている」と力を込めた。