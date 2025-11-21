アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取る、大人気YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第613回に、HoneyWorks Vocal All Starsの8人が登場した。

今回の動画では、クリエイターユニット「HoneyWorks」がプロデュースするアーティストが大集結。歌手のCHiCO、アイドルのmona（CV:夏川椎菜）、音楽ユニット「ハコニワリリィ」、女性アイドルグループ「可憐なアイボリー」の永尾梨央と西原悠桜、女性アイドルグループ「高嶺のなでしこ」の松本ももなと東山恵里沙が、「可愛くてごめん」を披露した。

同曲は、3年前にリリースされてから、TikTokの累計動画再生数で500億を超えるなどSNSで話題に。ありのままの可愛さを勇気づける歌詞と軽快でキャッチーなメロディーが魅力の本楽曲を「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルなメンバー編成にて一発撮りパフォーマンスした。

CHiCOは「”可愛くてごめん”は自己肯定感をあげる曲、自分のことを好きになれる楽曲で、全国の女子をはじめこの曲をきく皆さんに自信を届けてあげられる曲だと思っています。私も大好きな曲この場でこのメンバー歌えて最高でした」とコメント。永尾は「大好きなチャンネルなので、自分が出ると想像したら緊張してテンパってとんでもないことになってしまうと思っていたのですが、大好きな皆さんとこの素敵な楽曲を歌わせていただいてすごくすごく幸せな時間でした」と喜んだ。