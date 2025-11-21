½©¸µ¹¯»á¡Öº£°ìÈÖ¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Î¤ÏàÌÜ·âá¤¹¤ë¤³¤È¡×¿·¤¿¤Ë¼ê¤¬¤±¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º£ÇÀìÍÑ·à¾ìÍ½ÄêÃÏ¤Ç¸ì¤ë
½©¸µ¹¯»á¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¿·¤¿¤ËÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡£Íè²Æ¤á¤É¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÀìÍÑ·à¾ìÍ½ÄêÃÏ¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ¥×¥é¥¶6³¬¤òË¬¤ì¤¿¡£¤³¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¨¤ÆÀ¸¤ÎÎ×¾ì´¶¤äÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¶õµ¤¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥¼¥í¤«¤éÌÜ·â¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò±©¤Ð¤¿¤«¤»¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
Ìó700Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢300ÀÊµ¬ÌÏ¤È¤¤¤¦·à¾ìÍ½ÄêÃÏ¤Ë½é¤á¤ÆÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿½©¸µ»á¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ë¹âÍÈ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥¼¥í¤«¤éºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â¿Ê¬Á´¤Æ¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢¥¼¥í¤«¤éºî¤ë¤È¤¤Ë°ìÈÖ¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¶áÇ¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤«¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¸å¤Ç¸«¤è¤¦¤È¤«¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÅª¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¡ØÀ¸¡Ù¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ²±¤ÎÃæ¤Ë¤·¤«»Ä¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£¡Öº£°ìÈÖ¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Î¤Ï¡ØÌÜ·â¤¹¤ë¤³¤È¡Ù¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡Ø¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡¢ÌÜ·â¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÖÌÜ·â¡¢¤Ï¤³¤ì¤«¤é°ìÈÖ¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤ÎÁ°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤â¤½¤¦¡£ËÍ¤é¤Î»þÂå¤Ï¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤óÂÐ¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥ê¤ÎÀï¤¤¤È¤«¡£Ä¹Åè¡ÊÌÐÍº¡Ë¤µ¤ó¤Î°úÂà¤âÌÜ·â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢ºâ»º¤Ï²¿¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤¬¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£17ºÐ¤ÇÊüÁ÷ºî²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»³¸ýÉ´·Ã¤µ¤ó¤¬ËÍ¤¬½ñ¤¤¤¿ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤é¤·¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡Ä¡×
¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡¢AKB48¡¢ÇµÌÚºä46¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡Ö¿ÍÀ¸¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£´û¤Ë¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤ºÌµ¿ô¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬Æü¡¹³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¡Ø¼å¾®¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È¡£AKB48¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥²¥ê¥éÀï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤³¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬É¬¤º¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Ó¥ë¤ÎÌ¾Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÊý¤â´Þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤ËÍè¤ë»þÂå¤¬Íè¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿ô¡¹¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤â¡¢Í¥¤·¤¤Æ·¤Î±ü¤Ë½É¤ë¹¥´ñ¿´¤Î±ê¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ô¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ú²£»³·Å¡¢»ûËÜÍùµ±¡Û
¡û¡Ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡Öa theater based BOY IDOL GROUP Audition¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢¸½ºß¤Ï2¼¡¿³ºº¤ò½ª¤¨Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë3¼¡¹ç½É¿³ºº¤¬¹µ¤¨¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤ÏÍèÇ¯4·î¾å½Ü¤òÁÛÄê¡£Äê´ü¸ø±é¤ä¥Õ¥¡¥ó¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÇÛ¿®Ï¢Æ°´ë²è¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£±¿±Ä¤Ï¡¢»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢³ô¼°²ñ¼ÒY¡õN Brothers¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡ÖFrom ZERO¡¡¹çÆ±²ñ¼Ò¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£