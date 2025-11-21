秋元康氏が20日、都内で日刊スポーツなどの取材に応じた。新たに総合プロデュースを手がけるボーイズグループオーディションを開催中。来夏めどオープンの専用劇場予定地、ダイバーシティ東京プラザ6階を訪れた。この時代だからこそ、あえて生の臨場感や肌で感じる空気を売りにした。「ゼロから目撃できるアイドル」を羽ばたかせる。

一問一答は以下の通り。

◇ ◇ ◇

−来夏めどオープンの専用劇場予定地に来てみて、率直にどのような心境ですか

まだ分からないですね。ただ、20年前、秋葉原のドン・キホーテの8階の時も、ブルーシートが貼られていて、埃の中を視察したことがあったので、これからどういう劇場を作っていこうかと、ちょうどミーティングしているところです。やっぱり0から作るって面白いですよね。全てのクリエーターが、0から作る時に一番アドレナリンが出るんじゃないかな。

−今はアドレナリンが出ている状態ですか

そうですね。アドレナリンが出て、どこまでお客さまに楽しんでいただけて、集まっていただけるか。面白いとかすてきだとか、かっこいいとかかわいいとか、リアクション待ちですね。長年、アイドルでも、男性ボーカルでも女性ボーカルでも、ユニットでもグループでも、あるいはドラマ、映画もそうなんですけど、結局はオーディエンスが作っていくんですよね。そこに耳を傾けながら、どういう風に反応してくださるか、そこが楽しみですね。

−専用劇場の場所をお台場にした理由は

たまたま三井不動産さんとのご縁でここになったんですけど、何かここからまた新しいものが生まれそうな予感はしますね。

−ご自身のお台場への印象は

レインボーブリッジがあるとか、モノレール（ゆりかもめ）があるとか、移動してまで見たいっていうのが強さだと思うんですよね。すぐそばでいつでも見られるっていうのも確かにいいんですけど、それはフリーのお客さまをターゲットにした場合。我々はフリーのお客さまにプラス、刺さるコンテンツを作らなければいけないので。刺さるのは結局、どんなに遠くても行ってみたいと思わせることなので、ここが一番難しいところですかね。

−今回は男性グループですが、「会いに行けるアイドル」のコンセプトは継続ですか

そうですね、会いに行けるっていうのもありますけど、これだけ多くのグループがいて、多くの魅力的なグループがいて、昔と違って海外のグループもいっぱいあるので。僕のアイドル論ですけど、容姿とか楽曲とかパフォーマンスとかだけではなくて、一番はストーリーなんじゃないかなと思うんですよね。「どこでどうなって、どうなって」というのが。0からスタートするこの場所から、例えばAKB48で言えばお客さんが7人しかいなかったんだよと。その時の前田敦子を見たことがあるとか、大島優子を見たんだとか、ストーリーを欲しがっていると思うんですよ。だから、ここではどういうストーリーが生まれるのか。メンバーによって、歌がうまい子もいれば、ダンスがうまい子もいれば、それ以上にドラマを抱えている子も…。そのドラマをどう演出するかがポイントじゃないかなと思います。

−この劇場は新グループのためだけの劇場ですか

そうですね。今のところは専用劇場です。

−公演の頻度はどのくらいを想定していますか

僕自身は、毎日やるのがポイントだと思います。人数が少なくても、全力で毎日365日やるというのがポイントだと思いますけど、運営する側の事情もあると思うんですよね。そういうことも考えて進めないと、今の時代には合わないんじゃないかなと思います。ただ、基本は毎日、このお台場で面白いショー、すてきなショーをやっていると。初めは全然お客さんが集まらなくて、そこから少しずつ増えたんだよねと。そして、必ず古株のファンの皆さんは、新しいファンの皆さんに教えるんですよね。「ここではこういう合いの手を入れるんだ」とか。その伝承が広がっていくので、それを楽しみにしているんですよね。これは僕がいくらプロデュースしても、その通りにはならないんですよ。むしろ、みこしを担いでくださるのはやっぱりファンの皆さんで、ファンの皆さんのほうが「こんなところでこんな合いの手を入れるのか、かけ声をかけるのか、身ぶり手ぶりするのか」と作っていく。それが楽しみですね。

−専用劇場がありつつも、いずれはテレビ出演やドームでのパフォーマンスなども考えていますか

そうですね。それが今の時代どうなるのかは見当がつかないですけど、その広がり方がどうなっていくのかは面白いなと。AKB48の頃は、まだ放送と通信は、放送が強かったし、通信が始まったぐらいだったんですけど、今のように放送と通信がそれぞれの道を行っている時に、どういう形でご一緒できるのか。それが全く分からないので、むしろ劇場が主戦場ですね。

−常設の劇場というのは、やや時代と逆行しているようにも見えます。何故劇場を作ろうと思ったのですか

結局、みんなテレビとかネット、いわゆる放送と通信とか、今見なくてもいい、後で見ようとか、ためてから見ようとか、ある種のオンデマンド的な、テレビもYouTube、TVer、FOD、U−NEXTとか。でも、劇場でやるっていうのは「生」なので。生の面白さって何かっていうと、コピーできないんですよね。つまり、それぞれの自分の記憶の中にしか残らない。もちろん、後に映像が配信されたり、同時配信もあるかもしれないし、あるいはDVDを出すのかもしれないけど、今一番ぜいたくなのは「目撃すること」だと思うんですよ。例えば、うわさではAKB劇場というものを聞いた事がある人もいらっしゃると思うんですけど、これから、来年の6、7月からスタートするわけですから、皆一緒にスタートできますよ、目撃しませんか、というのが一番のメッセージです。ここからどういうスターが生まれるのか、どんな楽曲がヒットするのか、あるいはまるで違うことをやり始めるかもしれないし。「目撃」っていうのはこれからの一番のキーワードになってくると思うんです。この間のワールドシリーズ、僕はテレビでしたけど「あれ見たんだよね」って。目撃する、っていうのはすごくいい。僕らの時代はアントニオ猪木さんとムハマド・アリの戦いとか、ああいうのを目撃できたので。長嶋（茂雄）さんの引退も目撃できましたし。

−他のボーイズグループとの一番の違いは

一番はやっぱり「弱小」ってところ。一番力が無い。この弱小からはじまるというのが面白いなと。もちろん大きな歌番組とか、そういうものには出られないでしょうし。でも、ゲリラ戦じゃないですけど、AKB48もそうだったんですけど、そこを見てくださるファンは必ずいるんですよ。それは人数少ないかもしれないけど、その少ない人たちが、口コミで広がっていくんですよね。昔だったら、AKB48も3年かかるなと思っていたけど、実際は12月8日にオープンして（翌年）2月の半ばには超満員。予想よりもはるかに早く満員になったんですね。何故かっていうと、ネットの時代で、当時はブログが始まった頃で、公演を見てくださった何人かのファンの方が、「秋葉原で秘密基地を見つけた」っていうようなことを書いてくださって、そこから増えたんです。本当に多くのグループがいるので、そこをライバル視しようなんて大それたことは考えていなくて、10人くらいのファンの皆さんから、明日は11人、明後日は12人になるとか。僕はずっとテレビの仕事をしてきたので、いきなりテレビで「『ザ・ベストテン』が40％を越えました」とか言われても、見えないじゃないですか。でも、こういう劇場って、満員になってきたなとか、あるいは下に出待ち、入り待ちがいるよって、だんだんそうなってくるんじゃないかなと思うので、それが楽しみですね。

−年末年始の合宿を経てメンバー発表とのことですが、合宿で候補生に身につけてほしいことは

どんなアイドルもそうなんですけど、無色透明に色をつけていくことがプロデュースだと思っていらっしゃる方もいると思いますし、そういうやり方をするプロデューサーも多いと思います。僕は無理なんですよね。0.1か0.2か0.3か、何か持っているのものを面白いから拡大させる何かを作ろうと。だから、合宿の中でその0.1、つまり個性を、この人は面白いなというプラスアルファを見せてくれるか。あるいは、僕自身が全部見られるわけではないのでスタッフが見つけて、これは面白いですよとか。平均点的な、ルックスがすごく良いとか歌がうまいとか、ダンスがうまいっていうのは、他にたくさんいらっしゃるので、我々はそうじゃなくて、もう少し不思議な色合いとか、そういうものが欲しいかなと思います。それはスタッフが見つけてきたり、僕が感じたりする何かなんですよね。決してオーラとかではなくて、クリエーティブの入り口、糸口というか。例えば、指原莉乃はブログを始めましたって言って、1回目のブログを見たら「帰り道、道の上に白いネギが落ちていた」だけなんですよ。これはすごい感性をしているな、面白いな、って。「ヘビーローテーション」（のMV）で2.5秒しか映らなかったって、妙に切々と訴える。2.5秒っていう具体的な数字も面白かった。野呂佳代みたいに年齢のさばを読む人は多いと思うんですけど、靴のサイズをさばを読んで小さくする人はなかなかいない。それは面白いなって思う。前田敦子にしても、センターをやりたくないと。初めてソロ曲を渡しても、「なんで私が歌わなきゃいけないんですか」と。目立つことが嫌だったというパラドックスになっている。アイドルという目立つ職業と、目立ちたくないという。そういうのが面白いなと。そういうそれぞれのヒントをもらえれば、このメンバーはこうしようとか、何か作れるんですよね。

−女性ではなく男性グループにした理由は

きっかけは何もないんですけど、人生振り返って、男性グループってあんまりやっていないなと思ったのが一番。ただレッドオーシャンで、僕らの80年代と違って、歌もダンスもパフォーマンスがキレキレな人たちがいっぱいする中で、どんなことができるのかなっているのが逆に楽しみです。

−勝算は

僕らクリエーターとかプロデューサーって、始める時は100パーセントなんですよ。絶対当たるとか、絶対うまくいくと。それが、運営側とか事業主からすれば、それは何年後なのかと。AKB48も乃木坂46も多分6年くらいかかった。何年かかるかは分からないけど、当たる事には当たる。昔（AKB劇場で）ドン・キホーテの安田さんに「この劇場に列ができて、すごいことになりますから」って申し上げたんですけど、（今回も）このビルの名物になって、インバウンドの方も含めて、みんな見に来る時代が来ると信じています。

−三井不動産とのタッグは

もちろん心強いですし、まだ途中ですけど、プロの仕事だなと思います。結局、我々の仕事って予定調和が一番つまらない。コンテンツのプロとプロが一緒にやっても、そんなに面白くならない。ハード面というか、そっちのプロと、コンテンツのプロが組んでやったら面白いんじゃないか。三井不動産さんとZoom会議をやって、発想が違うし面白いなと。それが面白い交わりになったらいいなと思います。

−新劇場に、今の時代ならではのハード面の進化は

これから詰めていくんですけど、あの時代はアイドル冬の時代と言われて、冬の海を進んで行くんだなというのが面白かったし、今はこれだけボーイズグループがいるとか、あるいは世の中がコンテンツにあふれているわけですよね。その中で、わざわざお台場に行って見てみたいと思わせるものは何なのか、僕自身もワクワクして、こういうアイデアならいけるんじゃないかとかとそういうのが生まれるような気がします。

−インバウンドの方も、という言葉がありましたが、世界を意識するグループにしていくのですか

日本中、アジア中、もっと言うと世界中が世界を目指しているので、あんまり意識しないですね。例えばインドネシアとかタイで「恋するフォーチュンクッキー」が大ヒットしたりとか、ブルーノ・マーズが来て「ヘビーローテーション」を歌ってくれたりとか、そういうのって、初めから狙ったわけではない。三井不動産さんと一緒にやる劇場で何を一番作りたいかって、“カルピスの原液”を作りたいんですよね。この原液が、配信でカルピスウオーターになるかもしれないし、放送でカルピスソーダになるかもしれないし、あるいはアジアでカルピス味のアイスクリームが大ヒットしてるよってなるかもしれない。でも、原液はここにあるよっていう、原液を作りたい。あんまり初めから世界戦略としてSNSを多用してとか、そういうことは考えていない。

−あくまでも劇場を拠点に

そうですね。ここが面白ければ絶対に広がりますから。

−これだけ成功して、あえて“弱小グループ”を作るという情熱や思いは、どこから来るものですか

クリエーター、あるいは皆さんもそうかもしれないけど、好奇心がなくなったらそれは潮時で、引退の時期。好奇心があるんですよね。お台場でこんな劇場を作って、しかも三井不動産さんと組んで、今までやったことのない男性グループを作ったらどうなるんだろうという好奇心が、自分を奮い立たせる。面白そうだなと。好奇心がなかったら、わざわざやらない。

−AKB48は「会いに行けるアイドル」。今回の新グループにキャッチコピーをつけるとしたら

なんだろうな。一番は「0から目撃できるアイドル」ですかね。まだメンバーも決まっていない、劇場もまだこの状態（未完成）から、目撃できますよと。例えばAKB48で言えば、あれから20年たって武道館で（公演を）やる時に、前田敦子なり大島優子なりを「俺はあの劇場で見たんだよね」っていう人がたくさんいらっしゃると思う。その歴史こそが、やっていて一番面白いなと思うことなので。皆さん（報道陣）も、あの時まだオープン前の工事中のところで秋元康にインタビューして、「これを目撃したことが後に自分の人生で良かったと思える日が来る」と言われたけど、その通りになったな、ってなるような気がする。自分の人生を振り返って財産は何かって言ったら、やっぱり目撃したことですよね。例えば、美空ひばりさんがレコーディングスタジオで歌っている姿は僕の目に焼き付いていますし、17歳で放送作家になって、目の前に山口百恵さんがいて、僕が書いた台本を読んでいらした。それが自分の中の「目撃」ですよね。