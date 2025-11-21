BOYNEXTDOOR、「第67回日本レコード大賞」新人賞受賞「感謝の気持ちでいっぱい」
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、『第67回日本レコード大賞』の新人賞を受賞した。
【写真】カワイイ…！ジェリーを撫でるRIWOO＆WOONHAK
『日本レコード大賞』は、日本作曲家協会が音楽文化の発展に寄与するため、毎年、各賞が制定され、年末にTBSで受賞の模様が生放送される。BOYNEXTDOORが受賞した「新人賞」は、対象年度内において初めて顕著な活動をし、大衆に支持され、将来性を認められた歌手に贈られる賞。K-POP第5世代のボーイグループではBOYNEXTDOORが初となり、日本デビュー1年半たらずでの受賞という快挙を成し遂げた。
今回の新人賞受賞を受け、BOYNEXTDOORは「このようにすばらしい賞をいただけて本当に光栄です。昨年、日本でデビューして、初めて単独ツアーを行うなどさまざまな活動を通して皆さまに愛していただいていることを改めて実感し、感謝の気持ちでいっぱいです。これからももっと成長した姿をお見せできるよう頑張りますので、あたたかく見守ってください」と受賞の喜びを伝えた。
BOYNEXTDOORは今年、勢い止まらぬ快進撃を見せている。1月にデジタルシングル「IF I SAY, I LOVE YOU」をリリースし、日本語バージョン「今日だけI LOVE YOU（Japanese Ver.）」も併せてリリース。同曲は各国の主要音源配信チャートでロングヒットを記録した。
5月に4th EP『No Genre』、8月にJP 2nd Single『BOYLIFE』、10月に5th EP『The Action』と立て続けにリリース。今月には「TOM and JERRY 85th」デジタルシングル「SAY CHEESE!」をリリースし、トムとジェリーの雰囲気がそのまま表現された歌詞や、軽快な遊び心あふれるサウンドが話題となっている。
今年だけで日本語詞の楽曲は6曲発表され、単独ツアーの成功、年末フェス『COUNTDOWN JAPAN25／26』への初出演など、日本での活躍ぶりは顕著だ。今年の年末は国内外で開催される授賞式に多数出演し、1年を華麗に締めくくる予定。
