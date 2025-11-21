&TEAM、「第67回日本レコード大賞」特別国際音楽賞受賞「日本から出発したグループとして、とても光栄」
9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が、『第67回日本レコード大賞』で「特別国際音楽賞」を受賞した。
【写真】JOもちっちゃく登場！9人の『紅白』会見当日ショット
&TEAMは、“Japan to Global”を掲げ、2022年にデビュー。2025年には、アジア10都市で約16万人を動員した自身初のアジアツアーを成功裏に終え、10月に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たした。韓国デビューにおける活動では、現地音楽番組のチャートで3冠を達成し、数々の人気バラエティ番組へも出演した結果、日本だけでなくグローバルからも熱視線を受け着実にファンダムを拡大した。
その証拠としてストリーミングサービスにおける全世界でのリスナー数が倍増している。タイトル曲「Back to Life」は、前作のタイトル曲「Go in Blind（月狼）」と比較してアメリカではSpotifyで約2.4倍、Apple Musicで約3.8倍の最大リスナー数を記録し、米・経済メディアForbesが「今最も注目を集めるグループのひとつ」と報じるなど、「特別国際音楽賞」の名にふさわしく、グローバルから大きな注目を集めた日本のグループとなった。
今回の受賞について&TEAMは「日本から出発したグループとして、『日本レコード大賞』で『特別国際音楽賞』という名誉ある賞をいただき、とても光栄です」とし、「僕たちが掲げている、“Japan to Global”という目標実現に向けての確かな前進を実感できました。デビューから3年、応援し続けてくださったファンであるLUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）の皆さん、受賞に至るまで支えてくださったすべての方々に感謝を伝えたいです。日本中から愛される国民的アーティストとなって世界へ羽ばたき、皆さんに誇らしい姿をお見せできるよう、さらに努力を重ねてまいります」とコメントを寄せた。
&TEAMは、大みそかに放送される『第76回ＮＨＫ紅白歌合戦』に初出場することも決定している。
