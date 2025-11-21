日向坂46・河田陽菜、「写真集」1位【オリコンランキング】
今年8月にグループからの卒業を発表した日向坂46・河田陽菜のセカンド写真集『日向坂46 河田陽菜2nd写真集 テイクオフ』が、11月20日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上3.4万部で2位にランクイン。ジャンル別「写真集」では1位を獲得した。
【一覧】40枚超！解禁済みの特典＆先行カット
本作は、デンマーク・コペンハーゲンで撮影。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、大人のドキっとする顔つきまで、彼女の魅力が詰まった一冊。卒業への想いや未来予想図まで、等身大の言葉で語るロングインタビューも収録している。
河田は、9月17日発売の15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループから卒業。11月19日に開催された『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』東京公演（国立代々木競技場 第一体育館）初日に卒業セレモニーが開催された。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年11月24日付：集計期間：2025年11月10日〜16日＞
