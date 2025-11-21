ILLIT、「第67回日本レコード大賞」優秀作品賞受賞 新人賞の昨年から2年連続“快挙”「本当にうれしい」
5人組ガールグループ・ILLITの「Almond Chocolate」が、『第67回 日本レコード大賞』にて「優秀作品賞」を受賞した。
【写真】シックなかっこよさも！新鮮なILLIT
ILLITは、デビュー曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録し、『第66回 日本レコード大賞』で「新人賞」を受賞している。今回の受賞でILLITは「新人賞」と「優秀作品賞」の2つの賞を受賞した初のK-POPガールグループとなった。
ILLITは今回の受賞について、所属レーベルBELIFT LABを通して「昨年は新人賞、今年は優秀作品賞と、2年連続で名誉ある賞を受賞することができ、本当にうれしいです」と喜びを語り、「『Almond Chocolate』を愛してくださった皆さん、本当にありがとうございます！これからも、聴いてくださる方の心に響く音楽をお届けします」と感謝を伝えた。
今回「優秀作品賞」を受賞した「Almond Chocolate」は、2025年2月14日に配信リリースされた初の日本オリジナル曲。推しをアーモンドチョコレートにたとえて、熱い想いや恋心を表現し、Z世代から共感を呼んだ。SEKAI NO OWARI のNakajinが楽曲提供したことも話題となり、映画『顔だけじゃ好きになりません』主題歌に抜てきされ、K-POPグループの日本オリジナル曲としては異例のロングヒットを記録していた。
「Almond Chocolate」のヒットも追い風となり、ILLITは9月1日にJapan 1stシングル「時よ止まれ」で日本デビューを果たした。8月、9月には初のファンコンサートの日本公演『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』で2都市4公演のアリーナツアーを開催し、全席売り切れとなる大盛況を記録した。年末には『第76回NHK紅白歌合戦』に2年連続で出場することが決定している。
