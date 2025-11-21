ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１６８ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式20日（NY時間13:06）（日本時間03:06）
ダウ平均 45970.06（-168.71 -0.37%）
ナスダック 22388.25（-175.98 -0.78%）
CME日経平均先物 48695（大証終比：-1225 -2.52%）
欧州株式20日終値
英FT100 9527.65（+20.24 +0.21%）
独DAX 23278.85（+115.93 +0.50%）
仏CAC40 7981.07（+27.30 +0.34%）
米国債利回り
2年債 3.554（-0.038）
10年債 4.104（-0.033）
30年債 4.732（-0.024）
期待インフレ率 2.251（-0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.716（+0.005）
英 国 4.586（-0.016）
カナダ 3.228（-0.028）
豪 州 4.467（+0.051）
日 本 1.816（+0.050）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.97（-0.47 -0.79%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4065.50（-17.30 -0.42%）
ビットコイン（ドル）
87251.75（-3254.57 -3.60%）
（円建・参考値）
1375万2621円（-512985 -3.60%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45970.06（-168.71 -0.37%）
ナスダック 22388.25（-175.98 -0.78%）
CME日経平均先物 48695（大証終比：-1225 -2.52%）
欧州株式20日終値
英FT100 9527.65（+20.24 +0.21%）
独DAX 23278.85（+115.93 +0.50%）
仏CAC40 7981.07（+27.30 +0.34%）
米国債利回り
2年債 3.554（-0.038）
10年債 4.104（-0.033）
30年債 4.732（-0.024）
期待インフレ率 2.251（-0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.716（+0.005）
英 国 4.586（-0.016）
カナダ 3.228（-0.028）
豪 州 4.467（+0.051）
日 本 1.816（+0.050）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.97（-0.47 -0.79%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4065.50（-17.30 -0.42%）
ビットコイン（ドル）
87251.75（-3254.57 -3.60%）
（円建・参考値）
1375万2621円（-512985 -3.60%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ