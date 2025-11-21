NY株式20日（NY時間13:06）（日本時間03:06）
ダウ平均　　　45970.06（-168.71　-0.37%）
ナスダック　　　22388.25（-175.98　-0.78%）
CME日経平均先物　48695（大証終比：-1225　-2.52%）

欧州株式20日終値
英FT100　 9527.65（+20.24　+0.21%）
独DAX　 23278.85（+115.93　+0.50%）
仏CAC40　 7981.07（+27.30　+0.34%）

米国債利回り
2年債　 　3.554（-0.038）
10年債　 　4.104（-0.033）
30年債　 　4.732（-0.024）
期待インフレ率　 　2.251（-0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.716（+0.005）
英　国　　4.586（-0.016）
カナダ　　3.228（-0.028）
豪　州　　4.467（+0.051）
日　本　　1.816（+0.050）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.97（-0.47　-0.79%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4065.50（-17.30　-0.42%）

ビットコイン（ドル）
87251.75（-3254.57　-3.60%）
（円建・参考値）
1375万2621円（-512985　-3.60%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ