【ベレン＝中根圭一、鬼頭朋子、大月美佳、西原寛人】２０日午後２時過ぎ、ブラジル北部の都市ベレンで開催中の国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）の会場で火災があった。

ロイター通信によると、出火から６分後に鎮火したが、１３人が煙を吸い込んで手当を受けた。

閉幕予定日の２１日が近づく中、各国の交渉や会談は中断を余儀なくされ、交渉再開や合意の時期は見通せていない。

会場にはサイレンが鳴り、政府代表団ら参加者は退避を命じられ、現場は騒然とした。ＣＯＰ３０に出張中の石原環境相をはじめとする日本政府代表団は無事に避難した。

ＣＯＰ３０事務局によると、火元は各国政府などがパビリオンを出展するエリアだった。出火した会場の裏手には消防車や救急車が集まり、出火原因を調べている。

会場内で交通整理のボランティアをしていたブラジル人のヘベリン・カンポスさん（１８）は「火はとても大きく、煙が充満して、皆が消火器を持って走り回っていた。煙がこっちまで入ってきて息ができなかった。煙を吸わないように外国人の女性がジャケットをかぶせてくれた。すごく走った。とても怖かった」と話した。書類も含めて荷物は全て置いてきたという。

欧州のパビリオンで開幕時からスタッフとして働く女性（４２）によると、会場内では開幕前から様々なトラブルが発生していた。「あちこちが煙臭く、所々で電源がショートし、健康や安全性に懸念を感じていた」と語る。２台のコーヒーマシーン、音響、空調も電源がショートして動かず、屋根からの雨漏りもあり、機材をゴミ袋で覆って対処していたという。「運営会社に訴えても『直した』と言われるばかり。大きな問題が起きるのは時間の問題だった」と語る。