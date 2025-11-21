ネスレ日本（本社・神戸市中央区）はサンタ型の一口サイズチョコレート『キットカット ホリデイサンタ』を2025年シーズンも期間限定で発売している。

華やかな見た目と配りやすさから、家族や友人、職場でのカジュアルギフトとして浸透し、新たに用途に合わせたアイテム3種類加わった。

『キットカット ホリデイサンタ』シリーズ ※画像提供・ネスレ日本

『キットカット ホリデイサンタ』は、従来のキットカットとは異なる立体的な“サンタ型”が特徴。





『キットカット ホリデイサンタ』6個入り 税込540円※画像提供：ネスレ日本

2022年の発売以降、クリスマスの小さな贈り物として定着しつつあり、特にここ数年は「時間もお金もかけすぎずに季節感を楽しみたい」という“タイパ・コスパ志向”の高まりから人気が続いているという。

今年は、定番の小袋・大袋に加えて、プレゼント交換で使いやすい「ツリーボックス」や、ツリーの飾りとしても使える「ハートオーナメント缶」、持ち寄りパーティー向けの大容量「パーティーボックス」が登場。



それぞれのピースに「Xmas!」「Thx!」「For U」などのメッセージがデザインされ、裏面には手書き欄があり、メッセージを添えて渡すことができる。



また、サンタ型の形状を生かし、クリスマスケーキや手作りデザートのデコレーションに使うなど、アレンジして楽しむ人も増えているという。

2025年シーズン初登場『キットカット ホリデイサンタ ツリーボックス』8個入り 税込1080円 ※画像提供：ネスレ日本

新登場『キットカット ホリデイサンタ ハートオーナメント缶』3個入り 1080円 ※画像提供・ネスレ日本

各商品はコンビニやバラエティーショップ、大阪・泉佐野のりんくうプレミアムアウトレット内にある公式ギフトショップや、オンラインストアなどで販売される（一部取り扱いのない店舗あり）。

一方、キットカットと、アパレルブランド「niko and …」とのコラボレーションは、昨年に続いて今年も実施。ホリデー気分を盛り上げる雑貨アイテムを販売するほか、全国の「niko and … COFFEE」では、サンタ型キットカットをトッピングした限定ドリンクが提供される。

『キットカット ホリデイサンタ マグカップ』※画像提供・ネスレ日本

『キットカット ホリデイサンタ タオルハンカチ』※画像提供・ネスレ日本

『ストロベリーバニラスムージー Made with KITKAT(R) ホリデイサンタ』※画像提供・ネスレ日本）