“酒米も高騰” 仕入れ価格2倍近く上昇で知事に支援要望 “値上げの波”にあえぐ石川の酒蔵
日本酒の原料となる酒米。コメ価格の高騰を受け、酒米の仕入れ価格にも値上げの波が押し寄せています。
20日、石川県の知事室を訪れたのは、県の酒造組合連合会の面々。
目的は、酒米の価格高騰に対する支援の要望です。
石川県酒造組合連合会・車多 一成 会長：
「作れば作るだけ赤字になる。非常に危機的な状態になっている」
仕込みの最盛期を迎え、価格高騰にあえぐ石川県内の酒蔵は…
江戸時代から続く小松市の酒蔵「加越」。
仕込みの最盛期を迎え、酒造りの工程も大詰めですが…
「こちらが五百万石の58パーセント精米」
加越・山田 英貴 社長：
「おととしと比べると、およそ2倍の価格になってます。これだけ高くなってくると、今までの値段で売ることは不可能」
日本酒の原料となる酒米。
毎年、1万8000円前後で推移していた仕入れ価格は、全国的なコメ価格高騰のあおりを受け、去年から大幅に上昇。
ことしの新米に関しては、平年の2倍近くにまで高騰しています。
原価の8割近くを占める酒米の仕入れ価格。
こちらの酒蔵では、純米酒1本当たりの値段を500円ほど上げる予定ですが、これ以上の値上げは難しいと話します。
加越・山田 英貴 社長：
「このままの価格で行くと、当然赤字になってしまいますので。なんといっても一番の喜びは、飲んでいただいたお客様においしいと言われるのが、一番の喜び。そしてまた、温かい目で見守っていただければ」
酒蔵の経営を大きく左右する酒米の価格。
担い手不足など、さまざまな課題を抱える日本酒造りの現場にも、コメ価格高騰の余波が押し寄せています。