日本酒の原料となる酒米。コメ価格の高騰を受け、酒米の仕入れ価格にも値上げの波が押し寄せています。



20日、石川県の知事室を訪れたのは、県の酒造組合連合会の面々。



目的は、酒米の価格高騰に対する支援の要望です。

石川県酒造組合連合会・車多 一成 会長：

「作れば作るだけ赤字になる。非常に危機的な状態になっている」



仕込みの最盛期を迎え、価格高騰にあえぐ石川県内の酒蔵は…



江戸時代から続く小松市の酒蔵「加越」。





看板商品の純米酒は、白山の伏流水を使った雑味のない味わいが特徴で、石川県の内外から愛される老舗の酒蔵です。仕込みの最盛期を迎え、酒造りの工程も大詰めですが…「こちらが五百万石の58パーセント精米」加越・山田 英貴 社長：「おととしと比べると、およそ2倍の価格になってます。これだけ高くなってくると、今までの値段で売ることは不可能」

日本酒の原料となる酒米。



毎年、1万8000円前後で推移していた仕入れ価格は、全国的なコメ価格高騰のあおりを受け、去年から大幅に上昇。



ことしの新米に関しては、平年の2倍近くにまで高騰しています。



原価の8割近くを占める酒米の仕入れ価格。



こちらの酒蔵では、純米酒1本当たりの値段を500円ほど上げる予定ですが、これ以上の値上げは難しいと話します。

加越・山田 英貴 社長：

「このままの価格で行くと、当然赤字になってしまいますので。なんといっても一番の喜びは、飲んでいただいたお客様においしいと言われるのが、一番の喜び。そしてまた、温かい目で見守っていただければ」



酒蔵の経営を大きく左右する酒米の価格。



担い手不足など、さまざまな課題を抱える日本酒造りの現場にも、コメ価格高騰の余波が押し寄せています。