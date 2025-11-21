【Amazon ブラックフライデー 2025】 先行セール：11月21日0時～11月23日23時59分 開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分

ミッドナイトブラック（CFIJ-18001）

Amazonにて開催されている「Amazon ブラックフライデー 2025」先行セールの対象商品にPlayStation Portal リモートプレーヤーが追加された。

PlayStation Portal リモートプレーヤーは、PS5のゲーム体験を手元で実現するリモートプレイ専用デバイス。アダプティブトリガーやハプティックフィードバックなどのDualSense ワイヤレスコントローラーの主要な機能を備え、8インチ・解像度1080p・60fpsでの描画に対応した液晶ディスプレイを搭載している。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【PlayStation Portal リモートプレーヤー ホワイト(CFIJ-18000)】