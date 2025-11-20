連合石川が新体制となって初めての執行委員会を開き、本格的な知事選対応の協議をスタートしました。12月上旬には、推薦の方向性を決定する方針としています。



小水康史新会長の下、新体制となって初めての執行委員会を開いた連合石川。



20日の委員会では、来年の春闘で5パーセント以上の賃上げとともに、企業間や雇用形態の違いによる賃金格差の是正も目指す方針が示されました。





また、連合石川で、注目されるのが知事選での対応。連合石川・小水 康史 会長：「注目したいのは知事選。我々はどうするんだろうかという内容になろうかと思います」

立憲民主党と国民民主党の支持母体でもある連合。



石川県知事選を巡っては、連合石川、立憲、国民それぞれが現職の馳浩氏と、前金沢市長の山野之義氏から推薦を要請されていて、足並みが揃うかが注目されます。



この日、小水会長は、12月上旬には推薦の方向性を決めるとしました。



また、今後の国政選挙なども見据え、立憲、国民との一本化が望ましいとしながらも、必ずしも歩調を合わせるわけではないとする考えを示しました。



連合石川・小水 康史 会長：

「政治家の皆さんの判断基準とは、必ずしもわれわれは合いませんので、われわれは労働者の立場、労働組合として、どこかしらの政党に引っ張られるのではなく、われわれの意見で決めていきたいと思っています」



新体制の下、本格的に始まった知事選対応。



連合石川と立憲、国民の間で、知事選の対応が分かれる可能性も出てきています。