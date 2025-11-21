【Amazon ブラックフライデー 2025】 先行セール：11月21日0時～11月23日23時59分 開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分

【純正品】PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット（CFI-ZWH2JC）

Amazonにて開催されている「Amazon ブラックフライデー 2025」先行セールの対象商品に「PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット」および「PULSE Explore ワイヤレスイヤホン」が追加された。

セールでは、低遅延接続で臨場感あふれるサウンドを提供する「PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット」や、プレーナーマグネティックドライバーを内蔵し、クリアな重低音でさまざまなアクションサウンドに対応する「PULSE Explore ワイヤレスイヤホン」がラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【純正品】PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット ミッドナイト ブラック（CFI-ZWH2J01）

【純正品】PULSE Explore ワイヤレスイヤホン（CFI-ZWE1J）