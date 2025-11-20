

岡山東商業の全校生徒が参加する伝統の販売実習「東商デパート」

岡山・香川の高校生を応援する「青春のキセキ」。今回は岡山東商業の販売実習「東商デパート」で運営の中心を担う高校生を紹介します。

岡山東商業の全校生徒が参加する伝統の販売実習「東商デパート」。運営の中心は、社長をはじめとする取締役たちです。

「東商デパート」は業者との交渉から仕入れ、販売、経理までを全て生徒が行う実習でその歴史は30年以上。全校生徒約930人が主にクラスごとに店を出します。

（生徒は―）

「お客様に目を引いてもらえるよう、かわいく作っています」

「CMとして作成した動画です。大体5時間くらい動画を撮って、編集は8時間ぐらい夜通しやったって感じで」

各クラスで店舗の準備をする一方、全体の運営を担うのは3年生の取締役。

（東商デパート 取締役社長／正金結海さん）

「第32回東商デパート取締役社長の、正金結海です。当社では、「笑売繁盛」というテーマをもとに、東商デパートの運営を行っています。生徒自身が笑顔で接客し、お客様に笑顔になっていただく目標のもと設定しました」

課題研究の授業で集まった13人は、社長や営業部長、販売促進部長などを担います。

（東商デパート 取締役社長／正金結海さん）

「当社の目標は、総売り上げ1200万を達成することです。それと一緒に来場者数を8000人を達成したいと思います」

4月から業者の選定や商店街・同窓会での広報活動などに取り組んできました。

開店前日。取締役は会場の岡山ドームで店舗の設営を取り仕切りました。

（取締役）

「取締役は店長とか実行委員をまとめながら、店舗のテープを一緒に貼ったりとかします」

「店舗のここ（区画の長さ）を測っています。ここですかね。ほかの店舗と（区画の）幅が違うので、そこの調節が難しい」

会場には数百人の生徒が。

（取締役）

「指示出すのがちょっと難しくて、実行委員4人だけ来てほしい！ なんでおらんくなったん実行委員！」

大人数をまとめるのは大変です。接客の確認も。

（生徒）

「ありがとうございます！」

（取締役）

「教室と違って声が響いていないから、もうちょっとボリューム上げられる？」

当日には、取締役は朝7時過ぎから搬入業者を誘導。商品が入り、生徒たちの準備も加速します。着々と開店に向かう中……

（東商デパート 取締役社長／正金結海さん）

「入れんようにした方がいい気がする……。入り口でないところからも入れるみたいになってしまって……」

店舗との認識がずれ、客がバックヤード側からも入れるレイアウトになっていたことが発覚。開店まであとわずか……各店舗の店長にレイアウトを変えてもらったり、先生と相談して「立ち入り禁止」の看板を置き、なんとか解決です。

（東商デパート 取締役社長／正金結海さん）

「めっちゃ大変です。前日もうちょっとやることがあったなって思います」

迎えた午前10時。

（生徒）

「いらっしゃいませ！」

「笑売繁盛」のもと、笑顔いっぱいで売りまくります！

（来店した人は―）

「雰囲気がいい。みんないろいろと趣向を凝らして楽しそうにやってるんで」

「交差点で子どもの見守りしてるんですけど、そこであいさつしてくれる方が『おばあちゃん今度（東商デパート）するから来てね』って言われたんで、孫を連れてきました」

（接客した生徒は―）

「笑顔で接客して、より買ってよかったなと思えるように頑張っています」

「笑顔で接客したら来てもらえて本当にうれしい」

客足が落ち着いてきた午後1時半。取締役が考えた目玉の1つ、東商デパート史上初となる「タイムセール」のスタートです。

（取締役ら）

「川上食品のタイムセール商品は？」

（生徒）

「にぎり天、4本800円！ 単品商品どれでも3つで500円です！」

（東商デパート 取締役社長／正金結海さん）

「3つで500円！ コンビニのおにぎりより安い！」

（生徒）

「タイムセールになった瞬間、 みんなバーッと来ました！」

（来店した人）

「安く買えて学生さんもすごい元気で。すごくいいアイデアだと思います」

完売する店も。

（生徒）

「時間以内に完売できて、達成感が半端なく来てます」

（保護者）

「授業のことが生かされていると思う」

（来店した人）

「パン買いました。めっちゃ楽しかったです！」

大繁盛の中、約4時間半の営業を終えました。

（東商デパート 取締役社長／正金結海さん）

「無事に終わってほんとにうれしいです。管理する人数が多いのでそこが大変でした。取締役が13人いるのでほかの12人に相談したり。（Q.ちなみに何人来たか知っていますか？）きょうまだ分かってなくて……」

目標は8000人でしたが……

（東商デパート 取締役社長／正金結海さん）

「えー！！ 9918人です！ すごい達成感です」

（東商デパート 取締役社長／正金結海さん）

「当社は従業員が自分の商品や自分のお店に対してすごい熱意を持ってて、お客さんに接していたので1人1人が頑張るいい会社だと思います」

（2025年11月20日放送「News Park KSB」より）