ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均、ナスダックとも下げに転じる
NY株式20日（NY時間12:03）（日本時間02:03）
ダウ平均 46097.37（-41.40 -0.09%）
ナスダック 22499.17（-65.06 -0.29%）
CME日経平均先物 49355（大証終比：-565 -1.15%）
欧州株式20日終値
英FT100 9527.65（+20.24 +0.21%）
独DAX 23278.85（+115.93 +0.50%）
仏CAC40 7981.07（+27.30 +0.34%）
米国債利回り
2年債 3.552（-0.040）
10年債 4.098（-0.039）
30年債 4.730（-0.026）
期待インフレ率 2.268（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.716（+0.005）
英 国 4.586（-0.016）
カナダ 3.227（-0.029）
豪 州 4.467（+0.051）
日 本 1.816（+0.050）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.36（-0.08 -0.13%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4060.70（-22.10 -0.54%）
ビットコイン（ドル）
87686.44（-2819.88 -3.12%）
（円建・参考値）
1381万1491円（-444159 -3.12%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46097.37（-41.40 -0.09%）
ナスダック 22499.17（-65.06 -0.29%）
CME日経平均先物 49355（大証終比：-565 -1.15%）
欧州株式20日終値
英FT100 9527.65（+20.24 +0.21%）
独DAX 23278.85（+115.93 +0.50%）
仏CAC40 7981.07（+27.30 +0.34%）
米国債利回り
2年債 3.552（-0.040）
10年債 4.098（-0.039）
30年債 4.730（-0.026）
期待インフレ率 2.268（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.716（+0.005）
英 国 4.586（-0.016）
カナダ 3.227（-0.029）
豪 州 4.467（+0.051）
日 本 1.816（+0.050）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.36（-0.08 -0.13%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4060.70（-22.10 -0.54%）
ビットコイン（ドル）
87686.44（-2819.88 -3.12%）
（円建・参考値）
1381万1491円（-444159 -3.12%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ