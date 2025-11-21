NY株式20日（NY時間12:03）（日本時間02:03）
ダウ平均　　　46097.37（-41.40　-0.09%）
ナスダック　　　22499.17（-65.06　-0.29%）
CME日経平均先物　49355（大証終比：-565　-1.15%）

欧州株式20日終値
英FT100　 9527.65（+20.24　+0.21%）
独DAX　 23278.85（+115.93　+0.50%）
仏CAC40　 7981.07（+27.30　+0.34%）

米国債利回り
2年債　 　3.552（-0.040）
10年債　 　4.098（-0.039）
30年債　 　4.730（-0.026）
期待インフレ率　 　2.268（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.716（+0.005）
英　国　　4.586（-0.016）
カナダ　　3.227（-0.029）
豪　州　　4.467（+0.051）
日　本　　1.816（+0.050）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.36（-0.08　-0.13%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4060.70（-22.10　-0.54%）

ビットコイン（ドル）
87686.44（-2819.88　-3.12%）
（円建・参考値）
1381万1491円（-444159　-3.12%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ