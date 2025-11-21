きょうのユーロドルはＮＹ時間に入ってやや買い戻しが出ているものの、１．１５ドル台前半での狭い範囲での上下動となっている。下向きの流れは続いているものの、節目の１．１５ドル台は維持されている状況。一方、ユーロ円は１８２円台を一時付けたものの、その後は伸び悩む展開。



ＦＲＢの１２月利下げ期待が後退していることで、ドル高が優勢となる中、ユーロドルは軟調な動きが続いているが、アナリストからは、「現在のユーロドルは金利差で正当化される水準よりも下にある」との指摘が出ている。



ユーロドルは適正水準から２％過小評価されており、１．１５ドルを下回る下落は持続しないはずだという。



EUR/USD 1.1538 EUR/JPY 181.59 EUR/GBP 0.8822



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト